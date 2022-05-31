На таможне "Манас" арестовали частный самолет

В Кыргызстане сотрудники таможни "Манас" выявили факт нарушения таможенного законодательства, сообщает пресс-служба таможенной службы.

Установлено, что легкомоторное воздушное судно типа "Diamond DA 42М-NG", принадлежащий ОсОО "S.K.G.A". находится на территории страны с 2017 года.

В центральной базе данных Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов по состоянию на 31.03.2022 года отсутствуют сведения о производстве таможенного оформления воздушного судна. То есть, воздушное судно в таможенном отношении не заявлено. В связи с чем, в действии/бездействии ОсОО "S.K.G.A", усматриваются признаки нарушения таможенного законодательства ЕАЭС.

Сумма причитающихся к уплате таможенных платежей за воздушное судно по таможенной процедуре "Временный ввоз" составила 5 475 810 сомов, и по таможенной процедуре "Выпуск для внутреннего потребления" составила 8 237 128 сомов.

Этот факт зарегистрирован в ЖУИ АИС ЕРП, материалы переданы по подведомственности в Генеральную прокуратуру для дачи юридической оценки в соответствии с законодательством КР.