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В Бишкеке таксисты считают, что запрет праворульных авто лишит их работы

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане таксисты выступают против запрета праворульных автомобилей. Группа активистов из Бишкека направила письмо на адрес редакции vb.kg . Авторы письма считают, что такой запрет может навредить всему рынку такси, и ставит под угрозу благополучие наших семей и детей.

"Большая часть таксистов в Кыргызстане водят праворульные авто. Такие автомобили всегда было легче и проще приобрести, ввезти в страну. Закон это не запрещал и не запрещает. Относительно доводов о том, что они чаще попадают в ДТП, нужно отметить: аварии происходят как на праворульных, так и на леворульных авто по разным факторам, в основном из-за нарушения ПДД.

Кто-то из нас возит пассажиров через агрегаторы "Яндекс" и "Нави", кто-то работает с таксопарками "Жорго", "Би Такси", "СМС" и так далее – везде есть такие автомобили, во всех городах. Важно, что мы, когда начинали таксовать на таких автомобилях, действовали в рамках закона", - пишут таксисты.

Кыргызстанцы отмечают, что если закон поменять, то их автомобили не только попадут под запрет, они останутся без работы и единственного источника дохода.

"Будет рост безработицы, наши семьи лишатся средств к существованию. Возить людей будет меньше водителей – и они начнут завышать цены, такси станет дорогим. Чтобы избежать такого кризисного состояния отрасли и социальной напряжённости, важно действовать и соблюдать интересы всех участников рынка", - отмечают авторы письма.


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URL: https://www.vb.kg/418724
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, автомобили, такси
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