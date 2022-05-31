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Возобновился выпуск газеты "Жеткинчек" ("Подросток")

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане в канун Международного дня защиты детей возобновился выпуск республиканской детско-юношеской газеты "Жеткинчек" ("Подросток"). Об этом сообщил главный редактор издания заслуженный деятель культуры Абибилла Пазылов.

Сообщается, что газета была учреждена почти 90 лет назад, а именно, 1 февраля 1933 года под названием "Кыргызстан пионери" ("Пионер Киргизии") и сыграла огромную роль в нравственно-патриотическом воспитании подрастающих поколений народа. Печатный орган также становился своеобразной "площадкой" распространения и развития творчества талантливых школьников.

В редакции издания в разные годы трудились в качестве редакторов и сотрудников такие известные представители национальной литературы и журналистики, как Суюнбай Эралиев, Муса Жангазиев, Касым Каимов, Камбаралы Бобулов, Жолдошбай Абдыкалыков, а также Дуйшобюбю Жамансартова, Турар Кожомбердиев, Балбай Алагушов, Исабек Исаков, Абзий Кыдыров и многие другие. Кстати, газета кыргызских детей награждена советским орденом "Знак Почёта".

В последнее время из-за объективных причин СМИ приостановило свой выход, потеряв при этом читателей и прежнюю связь с постоянными авторами.

По словам нынешнего главного редактора "Жеткинчека" Абибиллы Пазылова, ныне совместно с Министерством культуры, информации, спорта и молодёжной политики ведется работа по улучшению материально-технической базы редакции, как и по восстановлению подписки на газету и увеличению её периодичность.


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URL: https://www.vb.kg/418727
Теги:
СМИ, Кыргызстан
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