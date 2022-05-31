Компания MegaCom поздравила юных кыргызстанцев с Днем защиты детей

В Международный день защиты детей каждому ребенку важно ощутить любовь и внимание со стороны взрослых. По сложившейся доброй традиции государственный оператор сотовой связи MegaCom, для которого забота о подрастающем поколении является неотъемлемой частью социально-благотворительной деятельности Компании, в преддверии 1 июня организовал праздничные мероприятия для воспитанников Военно-Антоновского детского дома.

Оператор MegaCom устроил для детей яркую шоу-программу с увлекательными конкурсами, танцами, фокусами и, конечно же, приятными презентами каждому ребенку. Совместно с сотрудниками компании в гости к детям заглянул представитель бренда и верный друг MegaCom, серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио Акжол Махмудов. Прославленный борец с удовольствием пообщался с воспитанниками детдома, поучаствовал в спортивных состязаниях и поделился с юными кыргызстанцами советами в качестве опытного наставника.

От имени компании и ее сотрудников, пожелавших поделиться с детьми частичкой своего сердца, воспитанникам вручили сладкие подарки и индивидуальные комплекты одежды. Кроме того, на каждую семью (группу детей) государственный оператор сотовой связи MegaCom предоставил комплекты спортинвентаря и развивающих игрушек. Помимо индивидуальных подарков компания взяла на себя обязательство оказать комплексную финансовую помощь Военно-Антоновскому детскому дому, согласно острым бытовым потребностям учреждения.

Не остались без внимания и другие детские дома, находящиеся под патронажем ЗАО "Альфа Телеком". По случаю Международного дня защиты детей MegaCom в ближайшее время окажет содействие в ремонте санитарно-бытовых помещений Сокулукскому реабилитационному центру для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с ОВЗ. Кроме того, от имени компании помощь будет оказана Специальной вспомогательной школе-интернату №12, расположенной в городе Оше. Для этого учреждения MegaCom закупит мыло-моющую продукцию, бытовую технику и необходимые хозтовары.

Напомним, государственный оператор сотовой связи MegaCom в рамках корпоративной социальной ответственности ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей и Нового года устраивает подобные яркие мероприятия для подшефных социальных учреждений, список которых постоянно пополняется. Отечественная компания активно поддерживает детдома, школы и интернаты, помогая в приобретении необходимого инвентаря, мебели, бытовой техники и т. д., согласно запросам от администрации учреждений.

MegaCom – работаем на благо Родины!