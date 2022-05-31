ВОЗ оценил вред от курения для планеты

Ежегодно из-за курения в атмосферу выбрасывается 84 миллиона тонн углекислого газа - примерно одна пятая часть выбросов, производимых пассажирскими авиакомпаниями. Вред от курения для планеты оценила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в докладе под названием "Табак: отравление нашей планеты".

Табачные изделия содержат более семи тысяч токсичных химических веществ. Окружающую среду загрязняют почти 4,5 триллиона фильтров от уже выкуренных сигарет. Кроме того, каждый год курение провоцирует более восьми миллионов смертей. На ежегодное функционирование отрасли "расходуется" 600 миллионов деревьев, 200 тысяч гектаров земли и 22 миллиарда тонн воды. Все эти факторы усиливают глобальное потепление.

В организации отметили, что расходы по очистке окружающей среды от загрязнения, связанного с деятельностью табачной промышленности, ложатся скорее на налогоплательщиков, чем на саму индустрию.