Посол Азербайджана: КР занимает особое место в нашей внешней политике

Посольство Азербайджана в Кыргызстане провело торжественный прием в честь Дня независимости Азербайджана. На нем присутствовали высокопоставленные государственные лица, представители общественно-политических кругов и дипломатического корпуса, азербайджанской диаспоры, научных кругов. По мнению гостей, прием прошел на высочайшем уровне. И, несмотря на официальный характер мероприятия, на нем благодаря организаторам царила атмосфера доброжелательности, праздничного настроения.

"Во внешней политике Азербайджана Кыргызстан занимает особое место. Благодаря постоянному политическому диалогу на высшем уровне азербайджано-кыргызское сотрудничество заметно укрепилось и расширилось, наполнилось многими конкретными взаимовыгодными проектами в экономической и гуманитарной сферах", - сказал vb.kg Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Кыргызстане Латиф Сейфаддин оглы Гандилов.

"А после недавнего государственного визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Азербайджан, можно сказать, что двусторонние отношения поднялись еще на более высокий уровень. Мы вместе будем строить будущее, будем и далее развивать наши экономические и культурные отношения. Это для нас является приоритетом. В ходе визита были подписаны два основных документа, которые определяют характер наших отношений. Это – соглашение о союзнических отношениях и соглашение о создании межправительственного, межгосударственного совета. Эти всеобъемлющие документы знаменуют переход азербайджано-кыргызских отношений на качественно новый, союзнический уровень, на уровень стратегического партнерства, - отметил посол Латиф Гандилов в своем выступлении перед гостями.

И хочу поблагодарить добрый, отзывчивый кыргызский народ, который приютил очень многих азербайджанцев, высланных в 30-х годах в Кыргызстан. Благодаря поддержке народа они выжили, люди делились с ними кровом и последним куском хлеба, помогали, чем могли. Сейчас в Кыргызстане живет более 20 тысяч потомков спасенных тогда азербайджанцев. Они стали полноценными его гражданами и заняты во всех сферах деятельности. И, пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую благодарность кыргызскому народу за ту поддержку, которую он тогда оказал моим соотечественникам. Ваша радость – наша радость, ваша боль – наша боль", - сказал посол Азербайджана и поклонился. Зал оценил его слова и жест громкими аплодисментами.

Латиф Сейфаддин оглы Гандилов напомнил, что 104 года назад, 28 мая 1918 года была принята Декларация о Независимости. Впервые на Востоке была провозглашена независимая, светская и демократическая Республика. За короткий срок были созданы парламент, правительство, учреждены государственные атрибуты - флаг, гимн, приняты важные меры в области государственного строительства и предприняты шаги, направленные на признание республики в качестве субъекта системы международных отношений. Просуществовавшая всего 23 месяца Азербайджанская Демократическая Республика оказала существенное влияние на формирование демократических традиций на мусульманском Востоке.

Спустя семьдесят один год, 18 октября 1991 года законодательный орган Азербайджана принял Конституционный акт о восстановлении государственной независимости. По инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева были восстановлены все государственные атрибуты Азербайджанской Демократической Республики, и Азербайджан сегодня является правопреемником АДР. Посол подчеркнул, что реальность современного Азербайджана и сохранение независимости страны связаны с именем Гейдара Алиева. За годы независимости под руководством Гейдара Алиева были проведены политические и экономические реформы, созданы все демократические институты власти, были определены основные принципы внешней политики.

По словам Латифа Гандилова, для привлечения иностранных инвестиций в экономику в нефтяной сектор Азербайджана были приглашены ведущие мировые энергетические компании. 20 сентября 1994 года государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики подписала с 11 ведущими нефтяными компаниями мира Контракт века по совместной разработке и долевому распределению месторождений "Азери", "Чираг" и "Гюнешли". В последующие годы были подписаны 26 соглашений с 41 нефтяной компанией из 19 стран мира. Это событие, определившее новую геоэкономическую карту Евразии, стало решающим фактором дальнейшего развития только что обретшего независимость Азербайджана и его партнёрства с мировым сообществом. Контракт века - проект, который превратил Азербайджан в неотъемлемую часть глобальной мировой экономики.

Азербайджанский народ многое сделал за эти годы. Неоднократно предпринимались попытки мирным путем решить проблему территориальной целостности Азербайджана. Но армянская сторона, оккупировавшая 20 процентов территории Азербайджана, отходила от решения этого вопроса. И, как известно, 27 сентября 2020 года в ответ на очередную военную агрессию, с целью обеспечения безопасности гражданского населения, Азербайджан в рамках своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии с Уставом ООН, начал контрнаступательную операцию по принуждению агрессора к миру. Весь азербайджанский народ, доблестная армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, объединившись в железный кулак, продемонстрировала высокое боевое мастерство и положила конец многолетнему конфликту. В течение 44-дневной Отечественной войны Азербайджан восстановил территориальную целостность страны.

"И сегодня мы хотим превратить эту территорию в мирную зону. Мы хотим мира, мы – мирный народ. Внешняя политика нашей страны основывается на принципах взаимопонимания и невмешательства во внутренние дела других государств. Сегодня по поручению главы государства на освобожденных территориях с небывалой скоростью проводятся полномасштабные восстановительные и строительные работы. Реализуются амбициозные проекты. Одним словом, в Карабах возвращается нормальная жизнь", - сказал посол Латиф Гандилов.

Далее выступил заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Айбек Молдогазиев. Дипломат отметил, что современный Азербайджан является динамично развивающимся государством, добившимся впечатляющих успехов в политической и экономической сферах, в укреплении авторитета республики в региональных и международных делах. Он подчеркнул, что в Кыргызстане с глубоким уважением относятся к памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и высоко ценят его вклад в укрепление связей между двумя странами. Намеченный же этим выдающимся государственным деятелем и политиком курс сегодня достойно продолжает президент Ильхам Алиев.

"Сотрудничество между нашими странами имеет значительный потенциал во всех сферах деятельности. А подписанные между нашими странами соглашения задали вектор развития двусторонних связей на годы вперед. Реализация положений этих документов будет всемерно способствовать дальнейшему укреплению кыргызско-азербайджанского партнерства в духе союзничества и добрососедства. Что в полной мере отвечает интересам граждан двух государств", - подчеркнул Айбек Молдогазиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня независимости.

Латиф Гандилов и Айбек Молдогазиев по традиции разрезали праздничный торт для гостей. И, конечно, помимо торта их угостили вкуснейшими блюдами национальной азербайджанской кухни.