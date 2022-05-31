В МИДе КР состоялась встреча с представителем Всемирного банка

В Кыргызстане 30 мая состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Айбека Артыкбаева с полномочным представителем Всемирного банка в КР Навида Накви. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего плодотворного сотрудничества, а также продвижения проектов, реализуемых в КР при поддержке Всемирного банка. В частности, было обращено внимание на проекты в сфере "зеленой экономики", возобновляемых источников энергии и цифровизации.

Айбек Артыкбаев с удовлетворением отметил позитивную динамику сотрудничества КР с группой Всемирного банка, а также проинформировал о создании Восьмого политического департамента Министерства иностранных дел в целях укрепления дальнейшего сотрудничества и повышения уровня взаимодействия между государственными органами и международными финансовыми институтами.