Пенсионерка Валентина Константинова обрела свободу от боли

Валентина Константинова сидит на больничной кровати и любуется солнечным светом, глядя на него через рентгеноснимок своих суставов. На прозрачном черном прямоугольнике - размытые границы ее костей и четкий контур эндопротеза. Кажется, что он, словно диковинный гриб, вырос внутри тазобедренного сустава. Это лучшее, что пенсионерка видела за последние шесть лет тяжелой болезни.

Шанс собрать полмиллиона сомов на протезирование тазобедренных суставов Валентине Константиновой был ничтожно мал. Слишком большая сумма, слишком мало людей, готовых спасать одиноких пожилых тяжелобольных людей. Но они все–таки нашлись! Причем не только в Бишкеке, но и в России. Сбор на спасение пенсионерки внезапно стал международным.

- А сейчас Валентина Федоровна готовится - завтра же операция! Она то плачет, то смеется. Никогда, говорит, так не волновалась, как теперь. Не верит, что сможет снова ходить. Да еще и без боли. И я с ней то плачу, то смеюсь, - вела "репортаж" из больничной палаты племянница Константиновой Иришка. В проследние полгода она стала самым близким человеком своей тете. Пообещала, что сделает все, чтобы поставить ее на ноги. И не отступилась ни на минуту от своих слов.

Историю Валентины Константиновой мы рассказывали в нашей рубрике полгода назад ("На кошкины слезы протез не купить"). Реактивный коксартроз обоих тазобедренных суставов не давал ей возможности нормально ходить, сидеть и лежать - боли были такие, словно кости ломают без анестезии. Собственно, оно так и было, сустав разрушался от малейшего движения, трескался внутри, заполнялся гноем. Единственным спасением было тотальное протезирование, которое стоило больше полумиллиона сомов.

Такие сборы на лечение, как правило, дохлые - ползут едва–едва, помогая людям только тем, что дают призрачную надежду на спасение. После публикации в "Вечерке" Ирине удалось собрать только девяносто тысяч сомов.

- На протезирование только одной ноги нужно было две с половиной тысячи долларов! И когда доллар перевалил за сотню сомов, мы сели с Валентиной Федоровной и расплакались. Ведь с таким трудом собранные деньги обесценились почти на треть! Она в этот момент, похоже, последнюю надежду потеряла, ослабела, сдалась! Даже в туалет вставать перестала. А я ей твердила, как молитву: все будет хорошо! - вспоминает Иришка те дни, когда она, оставив детей мужу, бежала к тете, помогала ей, а потом шла просить помощи по организациям, расклеивала листовки до позднего вечера.

Однажды Ириша пришла за помощью в социальный отдел православной церкви. Просила не только деньги на лечение, но и продукты для Валентины Федоровны. Ее пенсии - чуть больше шести тысяч - хватало только на обезболивающие лекарства.

- Чтобы не сойти с ума, тетя научилась играть в шашки. Реальных соперников у нее не было, соревновалась со своим телефоном. Бывало, что ночи напролет играла, не могла уснуть от боли. Ничего, скоро ходить начнет, я ее в клуб пенсионеров– шашечников отвезу, - обещает Ирина. У нее на психологическую реабилитацию тети свои планы.

...Но они едва не рухнули, когда начались военные действия на Украине. Ведь именно на конец февраля была запланирована международная зум–конференция всех социальных отделов Русской Православной церкви. Во время таких мостов обсуждаются вопросы, которые невозможно решить на месте только усилиями одной епархии. Бишкекские сестры милосердия планировали попросить помощи у россиян на операцию Валентине.

- Мы сделали презентацию по ситуации, подготовились основательно. Но за несколько дней до конференции началась военная спецоперация на Украине, и все внимание переключилось на нее. У церковных социальных служб появился единственный приоритет - помощь беженцам и пострадавшим. Перекричать эту повестку дня нам казалось делом невозможным. Но мы все–таки попробовали - и получилось! Нам ответили, что ценность жизни одинакова у всех людей, на нее не могут повлиять внешние обстоятельства. А потом собрали и переслали недостающую сумму - не на один, а сразу на оба протеза! - рассказала руководитель социального отдела Елена Иванова.

Валентина Федоровна была счастлива - впервые за последние мучительные годы. Она поехала в Бишкекский научно–исследовательский центр травматологии и ортопедии, чтобы госпитализироваться в отделение профессора Казакова, с которым была предварительная договоренность. Но в больнице пенсионерку оглушили новостью: из–за перепрофилирования центра часть врачей ушли, в том числе и Казаков, операции по эндопротезированию пока не делаются! Когда возобновятся, неизвестно...

Пришлось искать альтернативную клинику и оперирующего хирурга. В одном из крупных медицинских центров работает травматолог–ортопед Александр Афанасьев - он взялся помочь Валентине Федоровне. Только сумма за лечение увеличилась почти на сто тысяч сомов!

Недостающие деньги тоже прислали из синодального отдела по благотворительности и социальному служению РПЦ. Пазл почти сложился - дело оставалось только за операцией! Утром накануне операции Валентина Федоровна нашла в себе силы подняться с кровати и, опираясь на ходунки, дошла до операционной!

- Во время операции выяснилось, что сустав разрушился сильнее, чем показало УЗИ. Тактику пришлось менять по ситуации, но в результате протез стал идеально. Меня поставили на ноги уже на второй день. И первое, что почувствовала, - СВОБОДУ. Свободу от боли! Это что–то невероятное, давно забытое! Через два месяца вторая операция, а потом - возвращение в жизнь. Не верится, что это произошло. Спасибо, спасибо, спасибо.

И нечего добавить к ее выстраданному "спасибо", вмещающему в себя огромную благодарность всем, кто посочувствовал и помог.