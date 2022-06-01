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"В КР соцсети стали больше использовать для вербовки террористов"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке прошла дискуссия на тему: "Вопросы противодействия распространению идей религиозного экстремизма в молодежной среде".

Ее участниками стали эксперты по вопросам безопасности и студенты вузов Кыргызстана. Организатором мероприятия выступил Фонд "Евразийцы – новая волна".

Перед началом дискуссии молодежи продемонстрировали документальный фильм, рассказывающий о том, какие методы используют экстремисты для вербовки. После эксперты и студенты обсудили 3 ключевых вопроса:

- краткий анализ активности религиозных эмиссаров в социальных сетях и мессенджерах;

- нужны ли ограничительные меры со стороны государства для противодействия религиозным радикалам?

- останется ли Кыргызстан, по мнению молодежи, светским государством в обозримом будущем?

Эксперт по вопросам региональной безопасности Нурлан Досалиев высказал мнение, что религиозный терроризм использует лжеисламские идеи.

"Я всю жизнь прослужил в силовых структурах. В антитеррористическом центре проработал 11 лет. Основываясь на своем опыте, могу заявить, что людей оболванивают лжеисламскими "ценностями.

Вы должны знать, что исламский терроризм – это в корне неправильная фраза. Все базируется на ложном представлении – чаще всего на неправильной трактовке Корана. Вот откуда идут ростки экстремизма. Вот где он перерастает в радикализм и далее уже в терроризм. Что такое террор – это высшая форма радикализма, которая начинается на бытовом уровне.

Почему именно в конце 20 века ислам был притянут для того, чтобы развить международное террористическое движение? Дело в том, что капитализм – как идеологическая и экономическая платформа – нуждался в это время в новых ресурсах, полезных ископаемых. Где взять нефть, газ, золото? Конечно, в так называемом исламском мире – это Ближний Восток, Северная Африка, Афганистан. Такие вещи надо понимать и осмысливать. К концу ХХ века наступил переломный момент в цикле развития капитализма, поэтому и был выбран этот путь", - сказал он.

В свою очередь специалист по проблеме религиозного экстремизма Владимир Школьный заявил на мероприятии, что одна из основных причин исламского радикализма кроется в том, что священнослужителей готовят в разных местах.

"Кто-то из имамов проходит подготовку в Пакистане, кто-то – в Египте, третий – в Саудовской Аравии или Сирии и так далее. Чаще всего такое образование не ограничивается только религиозными знаниями – человеку дополнительно промывают мозги.

В данном случае я бы хотел привести в пример Турцию. Имамов они готовят у себя дома, причем до проповеди они допускаются только после сдачи экзаменов. Экзамены принимают госслужащие. Почему в Турции нет представителей запрещенной организации "Хизб ут-Тахрир", хотя в странах Центральной Азии их постоянно выявляют? Дело в том, что они сами оттуда бежали. А все потому, что там единый ислам. Есть единая государственная политика – в отличие от нас. И там высокий уровень религиозной грамотности. В Кыргызстане же, по самым скромным подсчетам, насчитывается около 10-12 тысяч сторонников упомянутой организации.

Вот на что силовикам, думаю, стоит обратить внимание. Не нужно никуда отправлять наших имамов – ни в Пакистан, ни в Египет. У нас и своих квалифицированных специалистов хватает", - отметил эксперт.

Преподаватель Кыргызской национальной консерватории Глеб Ким высказал мнение, что связывать религиозный экстремизм конкретно с исламом нельзя.

"Впервые о нем заговорили в США – вследствие процесса секуляризации (отделения церкви от государства). В современном мире влиять на людей посредством религиозных идей пытаются политические силы. Религия начинает служить питательной средой для нечистых на руку бизнесменов. Этому способствует снижение уровня образования".

Выступили на мероприятии и представители молодежи. Так, студентка Бишкекского государственного университета имени Карасаева Сауле Махамаджан кызы отметила, что социальные сети за последние годы стали очень удобным и комфортным местом для вербовки и распространения экстремистских идей и взглядов.

"В Кыргызстане в отличие от соседних государств меньше зарегистрированных преступлений террористического характера. На первый взгляд, ситуация выглядит благополучной. Но, как показывают официальные данные силовых структур, наша страна лидирует по статистике преступлений экстремистской направленности – то есть по части пропаганды и вербовки. В этом вопросе, конечно, преуспели соцсети. Я бы хотела призвать молодежь быть осторожнее в Интернете. Не верьте всему, что вам пишут и обещают. Анализируйте всю информацию", - сказала она.


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URL: https://www.vb.kg/418740
Теги:
социальные сети, экстремизм, Кыргызстан
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