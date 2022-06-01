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В Первом детском хосписе детей поздравляли с праздником

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- Айжан Мамбеталиева
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В Первом детском хосписе отметили День защиты детей. Поздравить мальчишек и девчонок приехал министр труда, социального развития и миграции Кудайберген Базарбаев.

Директор хосписа Ольга Труханова отметила, что для всех сотрудников День защиты детей имеет особенно значение, поскольку подопечные хосписа и их семьи, возможно, больше других нуждаются именно в помощи и защите.

"Очень знаковый момент, что именно этот день выбрал для визита к нам министр труда, социального развития и миграции Кудайберген Базарбаевич Базарбаев, за что мы выражаем ему искреннюю признательность", - сказала Ольга Труханова.

Детям, пришедшим на праздник, министр подарил детские наборы. Также вручили сертификаты на детские гигиенические средства.

Четырех сотрудников Первого детского хосписа отметил почетными грамотами: психолога Айгуль Ысыкееву, доктора паллиативной помощи Марал Турдуматову и медсестер Шакирет кызы Чолпон и Рысбу Жоошбаеву. Они действительно выполняют большую работу, помогают малышам, поддерживают родителей и порой становятся теми, кто подставляет свое плечо в самые трудные моменты и делит с подопечными и горе, и радости.

В этот праздничный день невозможно было не заметить, как важны для родителей такие мероприятия. Мамы, собираясь во дворе, где прошли представления, делились новостями, а еще – пледами, чтобы никто из малышей не замерз.

Сотрудники хосписа благодарят добрых волшебников, которые организовали для деток и их родителей праздничное шоу с участием клоунов и героев любимых мультфильмов. Также благодарят за угощения для родителей и ребятишек и яркие цветные шарики, которыми украсили двор.


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URL: https://www.vb.kg/418742
Теги:
дети, праздник, Бишкек, хоспис
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