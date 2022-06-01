Поздравление президента Садыра Жапарова с Международным днем защиты детей

Президент Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с 1 июня - Международным днем защиты детей.

Приводим текст поздравления главы государства:

"Дорогие дети, уважаемые родители!

В первый день лета во всем мире отмечается праздник - Международный день защиты детей.

Сердечно поздравляю всех детей Кыргызской Республики с этим замечательным праздником.

Соблюдение прав ребенка, защита его жизни и здоровья – одна из главных задач гуманного общества.

Дети – это гарантия благополучного и надежного будущего нашей страны.

Ребенок, как никто другой, чувствует себя беззащитным перед реалиями современного мира и нуждается в нашей особой заботе.

На нас, взрослых, лежит огромная ответственность не только за своих детей, но и за каждого ребенка, который по разным причинам остался без опеки родителей, за его жизнь и здоровье, за его будущее, соблюдение его прав. И мы обязаны сделать все, чтобы все дети росли в атмосфере семейного окружения и чувства заботы о них, любви и понимания.

Вопросы защиты детства являются важнейшим направлением социальной политики Кыргызской Республики. Задачи по решению проблем защиты детей, их духовному и физическому развитию, обеспечению их безопасности, качественного образования и полноценного отдыха, поддержке детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, также являются приоритетными.

Уважаемые родители!

Какой бы надежной не была помощь государства, все самое главное – любовь, заботу и внимание – ребенок получает в крепкой, стабильной и любящей семье.

В воспитании подрастающего поколения немаловажную роль играет институт семьи, в котором формируется будущее каждого ребенка. Издревле у кыргызского народа при воспитании детей широко использовались колыбельные, пословицы, легенды и мифы , сказки, дастаны.

Я хотел бы пожелать всем родителям воспитывать детей в духе усвоения ими высоких моральных норм, семейных традиций, оставленных нашими предками, а также здорового образа жизни, приобщения к системе общих человеческих ценностей. Пусть творческое наследие и традиции наших предков освещают дорогу в будущее наших детей!

Всем родителям, воспитателям, педагогам и наставникам – здоровья, терпения и мудрости в непростом деле воспитания!

Дорогие дети!

Поздравляю всех вас с праздником! Желаю вам крепкого здоровья, веселых каникул, новых друзей и исполнения самых заветных желаний!

Растите умными, честными и добрыми, уважайте своих родителей и старших, радуйте нас своими достижениями в учебе и будьте патриотами своей Родины!

Пусть небо над вами всегда будет чистым и мирным!".