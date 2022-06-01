В результате инвентаризации подзаконных актов кабмин лишил льгот ЛОВЗ

После инвентаризации подзаконных актов людей с инвалидностью лишили льгот, сообщил в своем Telegram-канале депутат парламента Дастан Бекешев.

Он опубликовал письмо от Минюста, в котором говорится, что в ходе инвентаризации законодательства было признано утратившим силу постановление правительства "О мерах господдержки лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху Кыргызского общества слепых и глухих". Этот документ предоставлял обществу льготы при оплате электроэнергии, водоснабжения, коммунальных услуг, газа.

Кроме того, это же постановление обеспечивало медобслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению и слуху, а также поручало Министерству образования и Минтруда организовывать обучение молодежи из числа слепых и глухих.

Дастан Бекешев заявил о восстановить льготы, предоставляемые отмененным документом Кыргызскому обществу слепых и глухих. В связи с этим Минюст обратился в кабмин с просьбой проработать вопрос и по необходимости подготовить проект решения.