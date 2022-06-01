В ЦОНах Бишкека внедрена система онлайн-бронирования очереди. Так, визит в столичные ЦОН можно запланировать через мобильное приложение Earlyone, которое рассчитывает время для получения услуги без ожидания в очереди. Об этом сообщает пресс-служба МЦР КР.

"По данным пресс-службы, необходимо выполнить ряд шагов:

1. Необходимо скачать приложение Earlyone в Play Market или App Store;

2. Выбрать страну (Кыргызстан) и удобный язык обслуживания (русский или кыргызский);

3. Далее, в появившемся окне, выбрать ЦОН, необходимые дату, время и услугу;

4. Приложение сгенерирует код, создается виртуальное место в системе электронной очереди;

5. Придя в ЦОН, нужно подойти к терминалу электронной очереди и ввести код, выданный ранее в приложении. Выдается талон. Номер талона будет выведен на монитор в зале ожидания.

ВАЖНО: Необходимо подойти в ЦОН за 20 минут до назначенного времени, если человек не успевает, в приложении есть возможность отложить бронь на 15 минут.

Работа по адаптации данной системы проведена специалистами ГП "Инфоком" при МЦР КР, проект осуществляется при техподдержке армянской компании.

В перспективе планируется внедрить онлайн-бронирование очереди во всех ЦОН республики", - говорится в сообщении министерства.