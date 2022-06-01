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Ахмет Садык Доган: ФЕТО в Кыргызстане вынуждает Турцию принимать меры

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- Бакыт Басарбек
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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган принял участие в семинаре на тему: "Террористическая организация Фетуллахистов/Структура параллельного государства", который прошел в Кыргызско-Турецком университете "Манас".

На мероприятии господин Ахмет Садык Доган выступил с речью, в которой напомнил о всех попытках террористической организации ФЕТО помешать кыргызско-турецкому сотрудничеству. Ниже приводим текст его выступления:

"Прежде всего я хотел бы с благодарностью почтить память погибших, отдавших свои жизни за независимость и суверенитет Турецкой Республики и Кыргызской Республики.

В преддверии 6-й годовщины "15 июля" я хотел бы выразить благодарность всем, кто внёс свой вклад в организацию семинара в Кыргызско-Турецком университете "Манас" на тему: "Террористическая Организация Фетуллахистов/Структура параллельного государства".

Дорогие друзья, братья-кыргызстанцы!

Наша борьба с этими предателями, врагами родины и нации, которые вплелись во все слои общества, как щупальца осьминога, продолжается и за пределами Турции. Мы продолжаем наблюдать попытки этой структуры, пытающейся сохранить свое существование в Кыргызстане, помешать турецко-кыргызскому братству и сотрудничеству.

В итоге некоторых невежественных предателей возмутил тот факт, что этот семинар проводится в Кыргызско-Турецком университете "Манас", и они настолько невежественны, что потребовали аннулирования лицензии на право осуществления образовательной деятельности университета, носящего почетное имя их предков "Манас". Это и есть ФЕТО. Оно ведёт человека сначала к вражде с матерью, отцом, затем к жене, другу, предку и, наконец, к своему народу и государству, заставляя его забыть свое прошлое. Эти невежды настолько превратились в манкуртов, что забыли о поддержке Кыргызстана великим турецким народом в течение 30 лет.

В эпосе "Манас" говорится:

Бузукка кирсең азарсың,

Бурулбай кара басарсың,

Акылыңдан дагы шашарсың.

Мои братья-кыргызстанцы одержат победу над теми, кто отказался от себя ради лжи, в которую они верят и не могут бороться за правое дело.

К счастью, мы ведём борьбу по правильному пути.

Возвращаясь к теме нашего семинара, ветви ФЕТО в Кыргызстане:

1) в сфере образования - образовательные учреждения "Сапат" и консультационные компании, такие как ERA EDUCATION;

2) структуры, основанные на бизнес-ассоциациях, фондах оказания помощи и религиозной помощи, такие как: Ассоциация молодых предпринимателей ЖИА, общественно-благотворительный фонд "Элим, барсынбы?", прогрессивный общественный фонд "Адеп Башаты", общественный молодёжный фонд "Ыйык Ата-Журт", а также издательский дом "Дил Азык" и радио Maral FM.

Мы и дальше будем бороться с такими структурами. Это мой ответ тем, кто утверждает, что образовательные учреждения "Сапат" не имеют никакого отношения к ФЕТО.

Если эти лицеи не имеют никакого отношения к ФЕТО, то почему люди, разыскиваемые Интерполом за членство в террористической организации, работают учителями? Университет "Ала-Тоо" также входит в это число. В результате предпринятых нами инициатив они больше не могут использовать имя основателя нашей республики Гази Мустафы Кемаля Ататюрка. Если бы Ататюрк увидел этих невежд и предателей, он первым бросил бы их в море.

Структура ФЕТО в Кыргызстане вынуждает нас, Турцию, принимать некоторые меры:

1) дипломы лицея "Сапат" по-прежнему не будут признаваться;

2) будут предприняты правовые действия против администрации лицеев, которые нанимают в эти лицеи членов террористической организации;

3) те, кто поддерживает ФЕТО и не ценит турецкий народ, не могут есть хлеб моей страны или пить ее воду. Мы примем меры, включая введение запрета на въезд в отношении определенных лиц.

Наш долг – стремиться в известном нам направлении, на пути к истине. Пока мы УПОРНЫ В СВОИХ УСИЛИЯХ, неправедные всегда будут побеждены.

Наша борьба с такими структурами, как ФЕТО и их иностранными пособниками, не новость. Они появлялись перед нами на протяжении всей истории и были побеждены. Наша судьба, которая началась на склонах гор Тенгри, в племенах Отюкен, Иртиш, Итиль, Сейхун, наше дело, укрепившееся битвой при Манцикерте в 1071 году, наша сияющая славная история, связанная с Завоеванием Стамбула в 1453 году, наша любовь к родине и народу, прославившаяся в 1919 году, откроет новую эру в истории Турции в 2023 году со 100-летием нашей республики.

Завершая свои слова, я с благодарностью вспоминаю погибших 15 июля. Мы потеряли много шейитов на протяжении всей нашей истории. Они пожертвовали собой за Родину против предателей.

С вашего позволения вспомним наших шейитов несколькими строками из Эпоса "Манас".

Үйүндө жатып эр өлсө,

Өлгөн күнү билбейби

Эл үчүн өлгөн эр болсо

Укумдан тукум унутпай

Урпактар айтып жүрбөйбү.

Я выражаю всем вам свое уважение и приветствую вас, дорогие братья".


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URL: https://www.vb.kg/418762
Теги:
вуз, Турция, Бишкек, Кыргызстан, посол, Фетхуллах Гюлен
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