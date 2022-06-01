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Садыр Жапаров встретился с талантливыми школьниками страны

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 июня, по случаю Международного Дня защиты детей встретился с талантливыми школьниками из всех регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во встрече принимали участие дети, отличившиеся в учебе, творчестве, спорте и высокими результатами на международных олимпиадах по различным предметам.

В беседе они поделились с Главой государства историями личных достижений, а также задали интересующие их вопросы.

В частности дети интересовались, играет ли Глава государства в шахматы и какие качества необходимы для достижения успеха.

Также один из школьников попросил, возможно ли в Кыргызстане проведение сборов для подготовки участников к международной олимпиаде по информатике, как это практикуется за рубежом.

Президент Садыр Жапаров ответил, что со школьных лет увлекается шахматами, а в настоящее время играет в свободное от работы время.

Как отметил Глава государства, гарантами успеха являются неустанные усилия, упорство и вера в себя.

Вместе с этим он поручил соответствующим государственным органам изучить возможность организации сборов для участников олимпиад.

Глава государства подчеркнул, что талантливая и образованная молодежь является надеждой на светлое будущее народа и страны.

Президент Садыр Жапаров, пожелав школьникам успехов на местных и международных олимпиадах, выразил надежду, что из них могут вырасти будущие руководители страны, которые принесут пользу народу и государству.

По окончанию встречи школьникам вручили памятные подарки.


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URL: https://www.vb.kg/418763
Теги:
дети, школа, Садыр Жапаров
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