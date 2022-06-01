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В колонии № 14 для несовершеннолетних тоже отметили День защиты детей

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- Айжан Мамбеталиева
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В колонии № 14 для несовершеннолетних в Вознесеновке поздравляли с праздником воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба ГСИН.

Международный день защиты детей был учрежден еще в ноябре 1949-го в Париже. И следующим летом его начали отмечать во многих уголках планеты. То есть сегодня этому историческому событию уже 72 года!

Кыргызстан, естественно, не отстает от мирового движения, тоже внес 1 июня в календарь важных дат. Но мало кто знает, что самый специфический контингент подрастающего поколения нашей республики находится в ведении службы исполнения наказаний. Вот к этим оступившимся юнцам, содержащимся в исправительном учреждении № 14 в селе Вознесеновка Чуйской области, и отправилась накануне Дня защиты детей целая команда СИН и ее партнеров из Бишкека.

Встреча с воспитанниками и их наставниками, готовившаяся два месяца, состоялась на площадке у футбольного поля прямо на территории исправительной колонии. В ходе масштабной благотворительной акции перед участниками мероприятия выступили ее организаторы - председатель СИН генерал-майор в/с Аскат Эгембердиев, глава Совета ветеранов ведомства полковник в/с Алибай Нишанбаев, начальник управления воспитательной, социальной и психологической работы СИН полковник в/с Нурдин Бердикожоев, руководитель общественного объединения ветеранов "Сый-Урмат" полковник в/с Советбек Арбаев, глава Фонда "Отцы – детям" Игорь Лазебный, представители администрации колонии и педагогического состава.

Они рассказали о том, которую работу проводит СИН в плане поддержки несовершеннолетних осужденных, какие гуманитарные и иные мероприятия проведены и что еще намечено сделать. Призвали обитателей колонии не просто раскаяться в совершенном когда-то, но и напутствовали стать достойными гражданами Кыргызстана, патриотами, чтить законы семьи и общества, пожелали скорейшей встречи с родными семьями, крепкого здоровья, а после выхода на свободу с чистой совестью - продолжать обучение и саморазвитие.

В качестве стимулирующих подарков ребятам был передан профессиональный теннисный стол с инвентарем для игр в пинг-понг, футбольные мячи и спортивная униформа для целой команды игроков, плюс ценные книги.

Ну, а чтобы еще больше поднять настроение перед собравшимися выступили популярные молодые акыны-комузисты - Султан уулу Акматбек и Биймырза уулу Арген.


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URL: https://www.vb.kg/418770
Теги:
ГСИН, дети, несовершеннолетние, Кыргызстан
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