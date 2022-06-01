Погранслужба КР дала разъяснение по поводу КПП "Достук-автодорожный"

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР по высказыванию депутата Жогорку Кенеша Алишера Козуева, что на КПП "Достук-автодорожный" пограничники Кыргызстана требуют деньги у граждан Узбекистана, сообщает следующее:

По состоянию на 1 июня 2022 года пункт пропуска "Достук-автодорожный" продолжает функционировать в штатном режиме. Каждый день, пункт пропуска пересекает от 10 тысяч и более человек, учитывая проводимые работы по реконструкции КПП.

Пограничная служба ГКНБ отмечает, что у военнослужащих КПП имеются таркетки (бейджики), где указаны данные сотрудника и занимаемая должность. Более того, на КПП выставлены информационные щиты, где указаны телефоны руководства ПС ГКНБ, отдела собственной безопасности ПС ГКНБ и компетентных органов, куда могут обратиться граждане Кыргызстана и других стран в случае проявления правонарушений или иных противоправных действий со стороны военнослужащих Пограничной службы.

Ведомство отмечает, что ранее со стороны полномочного представителя президента Кыргызстана в Ошской области – был проведен пресс-тур с участием представителей СМИ, где также был рассмотрен вопрос по требованию денежных средств у Узбекистана со стороны пограничников Кыргызстана.

Информация, что пограничники КПП Достук-автодорожный требовали деньги от граждан Узбекистана не подтвердилась.

Пограничное ведомство призывает депутата ЖК Алишера Козуева ссылаться на конкретные факты и не будоражить общественность подобными высказываниями.

В случае появления вопросов призывают депутата ЖК Алишера Козуева обратиться в Пограничную службу для получения соответствующей информации.