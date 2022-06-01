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Коллектив столичной школы №46 поздравляет учеников Днем защиты детей

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Коллектив педагогов средней школы №46 в Бишкеке поздравляет своих учеников с Международным днем защиты детей:

"Дорогие ребята - ученики и выпускники! В этот первый день лета поздравляю вас с праздником - Днем зашиты детей.

Впереди лето и вас ждут яркие приключения, радостные события, знакомства с новыми друзьями. Пусть улыбки и радость светятся на ваших лицах, пусть над вами всегда будет мирное небо, пусть будут крепкими и любящими семьи, в которых вы растете, пусть исполняются все ваши мечты!", - говорится в поздравлении учителей.


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URL: https://www.vb.kg/418775
Теги:
дети, школа, Бишкек
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