Коллектив столичной школы №46 поздравляет учеников Днем защиты детей

Коллектив педагогов средней школы №46 в Бишкеке поздравляет своих учеников с Международным днем защиты детей:

"Дорогие ребята - ученики и выпускники! В этот первый день лета поздравляю вас с праздником - Днем зашиты детей.

Впереди лето и вас ждут яркие приключения, радостные события, знакомства с новыми друзьями. Пусть улыбки и радость светятся на ваших лицах, пусть над вами всегда будет мирное небо, пусть будут крепкими и любящими семьи, в которых вы растете, пусть исполняются все ваши мечты!", - говорится в поздравлении учителей.