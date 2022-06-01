Директор школы №47 от имени учителей поздравила учеников с праздником

От имени коллектива учителей средней школы № 47 директор учебного учреждения Лилия Мельник поздравила учеников и выпускников с Международным днем защиты детей:

"С праздником, дорогие наши ученики и выпускники школы! С Днем защиты детей! Детство - это один из самых важных этапов в жизни человека: именно в этот счастливый период будущий гражданин готовится к полноценному взаимодействию с обществом и закладывает фундамент для раскрытия своего творческого и интеллектуального потенциала. Но не надо забывать, что детство проходит очень быстро. Поэтому пусть ваша жизнь будет наполнена новыми знаниями, счастливыми событиями, смехом и радостью!".