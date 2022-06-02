Погода на июнь 2022 года в Кыргызстане

Первый месяц лета особых неприятностей кыргызстанцам не обещает, но пару незначительных сюрпризов преподнесет.

В Нарынской области местным жителям в рубашках и платьях с короткими рукавами ходить пока не придется. В первой декаде температура воздуха не будет превышать 15–16 градусов, небо заволокут облака, а 6 июня, как обещают синоптики, прольется дождь.

Затем станет чуть теплее. Воздух прогреется до 18 градусов, но 17–18 июня - вновь дожди. В заключительную декаду месяца - облачно ( без дождей). Температура воздуха примерно такая же.

В Таласе будет теплее. Если до 10 июня температура воздуха поднимется максимум до 19 градусов, то затем подскочит до +25 - +28 градусов. Облачность синоптики прогнозируют, а вот дожди нет. Осадки если и будут, то кратковременные и незначительные.

В трех южных областях Кыргызстана начнется настоящая жара. Уже 1 июня воздух прогреется до +30 градусов, к 5–6 июня температура снизится до +25 - +26 градусов. Примерно такая же температура будет до 20 июня, а затем свыше + 30. Дождей в этом регионе не предвидится, а вот облачность вполне вероятна.

В Иссык–Кульской области, к сожалению, жарой еще даже не запахнет. В первые числа месяца температура воздуха не будет подниматься свыше 23 градусов, но даже в ясную погоду в области возможны ветры. Как всегда, в долину с гор будут наползать облака, но вполне безобидные, то есть не дождливые. Однако осадки в виде дождя все же вполне вероятны 18–19 июня. Температура воздуха понизится до +19 - +20 градусов.

Примерно с 20 июня температура воздуха прогреется до + 25 градусов.

Любители поплескаться в теплой водичке Иссык–Куля могут пока оставаться дома. Температура воды в озере едва ли поднимется свыше +18 градусов, но загорать на ярком солнышке нашего жемчужного озера уже можно.

В Бишкеке и Чуйской области лето основательно вступит в свои законные права. 1 июня - +25 градусов, 2–5–го - +26. Затем - неприятный сюрприз, о котором мы говорили. 6 июня - облачность, 7 - 8 июня - дожди. Температура воздуха опустится до + 19 градусов.

Но затем небесная канцелярия исправит эту свою ошибку, придет устойчивая жаркая погода. С 10 по 20–е температура воздуха будет от + 26 до +28 градусов, а затем от +31 до +34 градусов. Да, возможна облачность, будет нестерпимо душно, но бишкекчанам и чуйцам к этому не привыкать.

А вот в горных районах Чуйской области температура воздуха будет намного комфортнее: +22 - +25 градусов. К тому же по ночам во второй декаде вероятны дожди. Для дачников и сельчан - райские условия!