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Задержан бывший глава ФПК Мирбек Асанакунов

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ГКНБ КР в рамках проводимой работы по искоренению коррупции в государственных органах были получены данные о коррупционных проявлениях в деятельности Федерации профсоюзов Кыргызстана (далее – ФПК). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По фактам многочисленных нарушений, на основании собранных материалов и результатов аудита Счетной палаты КР было возбуждено уголовное дело по ст.336 ч.1 УК КР (коррупция).

Одним из установленных фактов является коррупционный сговор бывшего председателя ФПК "М.А." с должностными, физическими и иными неустановленными лицами, направленный на растрату вверенного имущества на сумму 5 756 700 сомов, а также другие факты незаконных действий с объектами недвижимости и финансовыми ресурсами с целью личного обогащения.

Более того следствием было установлено, что "М.А.", имея цель избрания на пост председателя ФПК подделал необходимые записи в своей трудовой книжке, осознавая, что не отвечает требованиям для избрания на данный пост.

При этом в ходе обыска, проведенного в подвальном помещении его дома "М.А." были обнаружены электронные устройства – майнинг ферма, законность использования которых также будет проверена в рамках следствия.

На основании собранных по делу неопровержимых доказательств были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывшие председатель ФПК "М.А." и его заместитель "В.М.".

Под инициалы М.А. из бывших руководителей ФПК подходит только Мирбек Асанакунов.


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URL: https://www.vb.kg/418784
Теги:
задержание, профсоюзы, Кыргызстан, Мирбек Асанакунов
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