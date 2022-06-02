Пресечена незаконная деятельность в сфере экспорта сельхозпродукции

ГКНБ в рамках работы по обеспечению экономической безопасности и искоренению коррупции в государственных органах получены данные о коррупционной деятельности отдельных сотрудников Чуй-Бишкекского управления по карантину растений департамента химизации, защиты и карантина растений при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В результате анализа процедур перемещения отечественной сельскохозяйственной продукции в страны ЕАЭС установлено, что отдельные должностные лица указанного ведомства в сговоре с представителями частного бизнеса организовали деятельность по незаконному оформлению разрешительных документов для беспрепятственного вывоза сельхозпродукции за пределы страны.

Установлено, что исключительным правом экспорта обладали определенные компании, состоявшие в коррупционном сговоре, которые, помимо прочего, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

В результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ действующие сотрудники Чуй-Бишкекского управления по карантину растений Дж.Г.К. и Дж.А.М., а также представители частного бизнеса Х.А.Х, Х.Ш.Х., А.Ш.М. и Э.М.К.

В настоящее время ведется работа по установлению ущерба, причиненного государству в результате преступной деятельности отмеченных лиц, а также по изобличению и привлечению к уголовной ответственности других фигурантов данной коррупционной деятельности.