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В этом году из незаконного оборота изъято более 220 тысяч бутылок алкоголя

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- Анастасия Карелина
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Сотрудники Государственной налоговой службы с начала 2022 года по республике выявили и изъяли из незаконного оборота 224 тысячи 686 бутылок алкогольной продукции на 66,9 миллиона сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Только в мае было изъято 88 тысяч 717 бутылок алкоголя на 40,3 миллиона сомов.

Большинство нарушений были связаны с реализацией алкогольной продукции без акцизных марок или с поддельными марками, а также отсутствием разрешительных документов (сертификаты соответствия, счета-фактуры, товаротранспортные накладные) на хранение и продажу товара.

В отношении предпринимателей приняты меры согласно законодательству страны, по ряду субъектов материалы о нарушениях направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.


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URL: https://www.vb.kg/418786
Теги:
алкоголь, ГНС
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