C 7 по 12 июня в Бишкеке пройдет кинофестиваль Femme Welle

С 7 по 12 июня в кыргызской столице пройдет Второй французско-немецкий кинофестиваль Femme Welle ("Женская волна"). Об этом сообщает пресс-служба Французского альянса в Бишкеке.

Фестиваль организован Гёте-Институтом в Казахстане и Французским альянсом в Бишкеке при поддержке Французского института, посольства Франции в Кыргызстане и посольства Германии в Кыргызстане.

Фильмы фестиваля дадут зрителям представление о наиболее актуальных темах современного кинематографа двух стран. Смотр называется Femme Welle, поскольку его программа посвящена теме женщин, их роли и месте в современном обществе. Программа включает в себя игровые, документальные и анимационные фильмы. Некоторые картины будут впервые демонстрироваться в Центральной Азии.

Показы пройдут в кинотеатре "Ала-Тоо". Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами на русском. Возрастное ограничение для зрителей: 12+.

Программа фестиваля:

7 июня

17 часов – открытие кинофестиваля.

17 часов 30 минут – The Case You (Германия).

19 часов 30 минут – "Слалом" (Франция).

8 июня

17 часов 30 минут – "Кушетка в Тунисе" (Франция, Тунис).

19 часов 30 минут – "Чудо Тайпэя" (Германия).

9 июня

17 часов 30 минут – "Феникс" (Германия).

19 часов 30 минут – "Красная земля" (Франция, Бельгия).

10 июня

17 часов 30 минут – "Камиль" (Франция).

19 часов 45 минут – "Дорогие дети будущего" (Германия).

11 июня

16 часов – "Иви как Иви" (Германия).

18 часов "Небо Ливана" (Франция).

12 июня

16 часов – "Каламити" (Франция).

18 часов 10 минут "Прощай, зима!" (ГДР, 1987/1988).