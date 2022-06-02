C 7 по 12 июня в Бишкеке пройдет кинофестиваль Femme Welle

С 7 по 12 июня в кыргызской столице пройдет Второй французско-немецкий кинофестиваль Femme Welle ("Женская волна"). Об этом сообщает пресс-служба Французского альянса в Бишкеке.
Фестиваль организован Гёте-Институтом в Казахстане и Французским альянсом в Бишкеке при поддержке Французского института, посольства Франции в Кыргызстане и посольства Германии в Кыргызстане.
Фильмы фестиваля дадут зрителям представление о наиболее актуальных темах современного кинематографа двух стран. Смотр называется Femme Welle, поскольку его программа посвящена теме женщин, их роли и месте в современном обществе. Программа включает в себя игровые, документальные и анимационные фильмы. Некоторые картины будут впервые демонстрироваться в Центральной Азии.
Показы пройдут в кинотеатре "Ала-Тоо". Фильмы будут показаны на языке оригинала с субтитрами на русском. Возрастное ограничение для зрителей: 12+.
Программа фестиваля:
7 июня
17 часов – открытие кинофестиваля.
17 часов 30 минут – The Case You (Германия).
19 часов 30 минут – "Слалом" (Франция).
8 июня
17 часов 30 минут – "Кушетка в Тунисе" (Франция, Тунис).
19 часов 30 минут – "Чудо Тайпэя" (Германия).
9 июня
17 часов 30 минут – "Феникс" (Германия).
19 часов 30 минут – "Красная земля" (Франция, Бельгия).
10 июня
17 часов 30 минут – "Камиль" (Франция).
19 часов 45 минут – "Дорогие дети будущего" (Германия).
11 июня
16 часов – "Иви как Иви" (Германия).
18 часов "Небо Ливана" (Франция).
12 июня
16 часов – "Каламити" (Франция).
18 часов 10 минут "Прощай, зима!" (ГДР, 1987/1988).