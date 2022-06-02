Президент подписал указ об аттестации госчиновников

Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О вопросах проведения аттестации и прохождения испытательного срока в системе государственной гражданской службы и муниципальной службы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью указа является совершенствование механизмов прохождения государственной гражданской службы и муниципальной службы, а также определение соответствия профессиональных знаний и навыков работы государственного гражданского служащего и муниципального служащего.

Основной задачей новой государственной кадровой политики страны является обеспечение формирования высокопрофессионального аппарата государственных органов и органов местного самоуправления, состоящего из служащих, обладающих необходимой квалификацией.

В рамках реализации данной политики данным указом утверждаются: