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Президент подписал указ об аттестации госчиновников

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- Асия Канаева
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Президент Кыргызской Республики подписал Указ "О вопросах проведения аттестации и прохождения испытательного срока в системе государственной гражданской службы и муниципальной службы". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Целью указа является совершенствование механизмов прохождения государственной гражданской службы и муниципальной службы, а также определение соответствия профессиональных знаний и навыков работы государственного гражданского служащего и муниципального служащего.

Основной задачей новой государственной кадровой политики страны является обеспечение формирования высокопрофессионального аппарата государственных органов и органов местного самоуправления, состоящего из служащих, обладающих необходимой квалификацией.

В рамках реализации данной политики данным указом утверждаются:

  1. Положение о порядке проведения аттестации государственных гражданских служащих и муниципальных служащих Кыргызской Республики;
  2. Положение о порядке прохождения испытательного срока в системе государственной гражданской службы и муниципальной службы.


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URL: https://www.vb.kg/418788
Теги:
президент, Документ, Садыр Жапаров
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