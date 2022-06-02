Погода
$ 81.64 - 82.64
€ 89.00 - 90.00

Зачем Минэкономики лоббирует интересы иностранных ритейлеров

1144  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На фоне возможного глобального продовольственного кризиса и необходимости строго обеспечивать продовольственную безопасность Кыргызстана кабмин республики почему-то предпочитает защищать интересы иностранного ритейлера. На сегодня правительство, точнее Минэкономики, предпринимает попытки затормозить принятие важнейших поправок к Закону "О внутренней торговле", которые должны помочь развитию внутренней торговли, повысить продовольственную независимость и обеспечить справедливую конкурентную среду.

Напомним, поправки в Закон "О внутренней торговле в Кыргызской Республике" месяц назад были вынесены на общественное обсуждение, которое прошло достаточно успешно. Все заинтересованные министерства, ведомства и ассоциации, в том числе предпринимательские, дали положительные заключения по законопроекту. Минэкономики тоже признал изменения полезными, внеся лишь небольшие замечания.

Потом документ ушел в правительство. Его даже успели зарегистрировать в ЖК, где он был отправлен на рассмотрение в комитет по правопорядку. А затем процесс остановился, поскольку Министерство экономики, ранее одобрившее законопроект, вдруг стало предпринимать какие-то странные шаги в попытках затормозить продвижение законопроекта, а возможно, и вовсе отозвать его с рассмотрение. Как рассказали vb.kg источники, подобная противоречивая политика со стороны ведомства может объясняться тем, что где-то в правительственных верхах имеет место лобби, нацеленное на защиту интересов иностранной компании, работающей в КР.

Понятно, что торговым сетям не очень выгодны вносимые поправки. Сейчас в стране сложилась ситуация, при которой рыночная власть торговых сетей позволяет им безгранично манипулировать действиями поставщиков продовольственных товаров и безоговорочно заставлять их соглашаться на предлагаемые условия, в том числе включая дополнительные издержки в цену товара.

В отношении поставщиков отечественных продовольственных товаров действуют дискриминационные практики в сфере торговли:

  1. взимание комиссии от общей суммы проданного товара, так называемые ретробонусы - до 20 процентов;
  2. без всякой необходимости навязываются дополнительные маркетинговые и рекламные услуги;
  3. длительная отсрочка оплаты за товар, что по сути является беспроцентным кредитованием торговых сетей в ущерб интересам отечественных производителей;
  4. взимание платы либо внесение платы за право поставок, так называемые входные бонусы.

Все эти выплаты могут достигать 45 процентов от цены товара, и это влияет на отпускную стоимость. Так что страдают от беспредела ритейлеров не только производители, но и покупатели.

Помимо прочего, торговые сети манипулируют спросом и предложением. Помните, как буквально на днях стало известно, что в магазине сети Globus сахар не выкладывали на прилавки, что создавало ажиотажный спрос на этот вид продукции?

Если кто-то считает, что политика взаимодействия торговых сетей с отечественными производителями никак не влияет на продовольственную безопасность, на рост цен и в целом на повышение социальной напряженности (то есть представляет собой угрозу, в том числе и национальной безопасности), то он ошибается.

Есть сравнительно свежий пример России, где 2014 году, по данным Росстата, цены выросли на 16,7 процента и продолжали свой рост. Потом Генпрокуратура инициировала проверку крупнейших розничных сетей по всей стране: она прошла 20–23 января и завершилась сотнями дел об административных правонарушениях, только в Москве было возбуждено 418 дел.

После проверки многие ритейлеры объявили о заморозке цен на 20 социально значимых товаров сроком на два месяца, хотя вины своей не признали. Представители отраслевых союзов поставщиков, напротив, утверждали, что взлет цен обусловлен ценообразованием именно в магазинах.

Противостояние ритейлеров и поставщиков в РФ затянулось на несколько лет. Однако в конечном итоге властями страны были приняты законы, установившие правила торговли, при которых отечественные производители и поставщики могут развиваться и обеспечивать импортозамещение.

Попытки чиновников кабмина противостоять принятию законов, которые помогли бы обеспечить продовольственную безопасность КР, сегодня можно расценивать как преступные. Компетентным правоохранительным органам стоило бы внимательнее присмотреться к ситуации, поскольку даже человеку, далекому от политики и экономики, понятно, что в текущих геополитических условиях продовольственная независимость нашей республики – это вопрос не просто выживания, но национальной безопасности и, пожалуй, даже суверенитета.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418790
Теги:
бизнес, торговля, законопроект, Кыргызстан, продовольственная безопасность, Минэкономики
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  