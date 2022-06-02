Зачем Минэкономики лоббирует интересы иностранных ритейлеров

На фоне возможного глобального продовольственного кризиса и необходимости строго обеспечивать продовольственную безопасность Кыргызстана кабмин республики почему-то предпочитает защищать интересы иностранного ритейлера. На сегодня правительство, точнее Минэкономики, предпринимает попытки затормозить принятие важнейших поправок к Закону "О внутренней торговле", которые должны помочь развитию внутренней торговли, повысить продовольственную независимость и обеспечить справедливую конкурентную среду.

Напомним, поправки в Закон "О внутренней торговле в Кыргызской Республике" месяц назад были вынесены на общественное обсуждение, которое прошло достаточно успешно. Все заинтересованные министерства, ведомства и ассоциации, в том числе предпринимательские, дали положительные заключения по законопроекту. Минэкономики тоже признал изменения полезными, внеся лишь небольшие замечания.

Потом документ ушел в правительство. Его даже успели зарегистрировать в ЖК, где он был отправлен на рассмотрение в комитет по правопорядку. А затем процесс остановился, поскольку Министерство экономики, ранее одобрившее законопроект, вдруг стало предпринимать какие-то странные шаги в попытках затормозить продвижение законопроекта, а возможно, и вовсе отозвать его с рассмотрение. Как рассказали vb.kg источники, подобная противоречивая политика со стороны ведомства может объясняться тем, что где-то в правительственных верхах имеет место лобби, нацеленное на защиту интересов иностранной компании, работающей в КР.

Понятно, что торговым сетям не очень выгодны вносимые поправки. Сейчас в стране сложилась ситуация, при которой рыночная власть торговых сетей позволяет им безгранично манипулировать действиями поставщиков продовольственных товаров и безоговорочно заставлять их соглашаться на предлагаемые условия, в том числе включая дополнительные издержки в цену товара.

В отношении поставщиков отечественных продовольственных товаров действуют дискриминационные практики в сфере торговли:

взимание комиссии от общей суммы проданного товара, так называемые ретробонусы - до 20 процентов; без всякой необходимости навязываются дополнительные маркетинговые и рекламные услуги; длительная отсрочка оплаты за товар, что по сути является беспроцентным кредитованием торговых сетей в ущерб интересам отечественных производителей; взимание платы либо внесение платы за право поставок, так называемые входные бонусы.

Все эти выплаты могут достигать 45 процентов от цены товара, и это влияет на отпускную стоимость. Так что страдают от беспредела ритейлеров не только производители, но и покупатели.

Помимо прочего, торговые сети манипулируют спросом и предложением. Помните, как буквально на днях стало известно, что в магазине сети Globus сахар не выкладывали на прилавки, что создавало ажиотажный спрос на этот вид продукции?

Если кто-то считает, что политика взаимодействия торговых сетей с отечественными производителями никак не влияет на продовольственную безопасность, на рост цен и в целом на повышение социальной напряженности (то есть представляет собой угрозу, в том числе и национальной безопасности), то он ошибается.

Есть сравнительно свежий пример России, где 2014 году, по данным Росстата, цены выросли на 16,7 процента и продолжали свой рост. Потом Генпрокуратура инициировала проверку крупнейших розничных сетей по всей стране: она прошла 20–23 января и завершилась сотнями дел об административных правонарушениях, только в Москве было возбуждено 418 дел.

После проверки многие ритейлеры объявили о заморозке цен на 20 социально значимых товаров сроком на два месяца, хотя вины своей не признали. Представители отраслевых союзов поставщиков, напротив, утверждали, что взлет цен обусловлен ценообразованием именно в магазинах.

Противостояние ритейлеров и поставщиков в РФ затянулось на несколько лет. Однако в конечном итоге властями страны были приняты законы, установившие правила торговли, при которых отечественные производители и поставщики могут развиваться и обеспечивать импортозамещение.

Попытки чиновников кабмина противостоять принятию законов, которые помогли бы обеспечить продовольственную безопасность КР, сегодня можно расценивать как преступные. Компетентным правоохранительным органам стоило бы внимательнее присмотреться к ситуации, поскольку даже человеку, далекому от политики и экономики, понятно, что в текущих геополитических условиях продовольственная независимость нашей республики – это вопрос не просто выживания, но национальной безопасности и, пожалуй, даже суверенитета.