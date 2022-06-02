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Генпрокуратурой выявлен факт получения "отката" за выигрыш в тендере

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- Асия Канаева
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Генпрокуратурой выявлена коррупционная схема при освоении бюджетных средств, выделенных на реабилитацию внутрихозяйственной ирригационной системы АВП Баш-Келтебек Ат-Башинского района Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе проверки в отделе реализации проекта "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" при службе водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства выявлена коррупционная схема при освоении бюджетных средств, выделенных на реабилитацию внутрихозяйственной ирригационной системы АВП Баш-Келтебек Ат-Башинского района Нарынской области на сумму 57 365 524 сомов.

Правительство Кыргызстана получило финансирование от Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, администрируемое Всемирным банком, на покрытие расходов по проекту "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" - Грант № TFOA0645.

Отдел реализации проекта, согласно наделенным полномочиям, является государственным заказчиком по реабилитации внутрихозяйственных ирригационных систем республики.

Установлено, что должностные лица службы, Госстроя, айыл окмоту через посредников в целях незаконного получения материальных благ и преимуществ, а также предоставления ими этих благ и преимуществ, получили денежные средства – "откат" в особо крупном размере в сумме 2 000 000 сомов из 5 736 500 сомов, то есть 10 процентов от суммы тендера от представителя ОсОО "HTC" за присуждение победы по реабилитации вышеуказанной внутрихозяйственной ирригационной системы.

Подобные действия со стороны ответственных должностных лиц создают риски недобросовестного и некачественного строительства ирригационных систем, а также наносит финансовый ущерб государству, выраженный в использовании некачественных строительных материалов и завышении объемов работ.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") УК КР. Проводится расследование.


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URL: https://www.vb.kg/418792
Теги:
Генеральная прокуратура, коррупция
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