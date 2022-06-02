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Булан Насиров – эталон судейского профессионализма

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Профессия судьи всегда была и остается престижной. Высокий статус обязывает служителей Фемиды добровольно принять многие запреты и ограничения в своей не только профессиональной, но и личной жизни. Судьи обязаны всегда вести работу по повышению квалификации, быть безупречными.

Как показывает практика, недостаточно иметь диплом о высшем образовании, необходимо иметь юридическое мышление и желание нести тяжелое бремя отправления правосудия. В таком деле очень важным становится наставничество коллег старшего поколения, которые могут подсказать, поддержать мудрым советом и внести весомый вклад в воспитание судейских кадров. Судебная система особо почитает и ценит своих ветеранов, предшественников, которые внесли вклад в развитие отечественной судебной системы, в воспитание судейских кадров. Одним из тех, кто оставил яркий след на профессиональной стезе, тех, кто отдал десятки лет своей жизни судейской работе и показал образцовое отправление правосудия, является Булан Насирович Насиров.

Булана Насирова современники по праву называли образцом. Судебные акты, принятые Буланом Насировым, не изменялись ни в одной инстанции. Своим профессионализмом, человеческими качествами, выносливостью, эрудированностью, грамотностью он вызывал только восхищение и уважение коллег. Булана Насирова заслуженно можно назвать эталоном судейского профессионализма.

Его вклад в развитие и укрепление судебной системы был отмечен различными государственными наградами. В частности, в 1971 году Булан Насирович за особые заслуги в деле укрепления законности был награжден Орденом Трудового Красного Знамени СССР, а в 1994 году ему было присвоено почетное звание "Заслуженный юрист Кыргызской Республики".

Для Булана Насирова во главе угла всегда были законность, своевременность вынесения справедливого решения и служение торжеству справедливости. Он смог за долгие годы работы в судебной системе воспитать плеяду сильных кадров, которые продолжили добрые традиции образованности, скромности, преданности своему делу. Булан Насирович отличался не только высокой квалифицированностью, мудростью, выносливостью, высокими человеческими качествами, но и умением выстроить работу в самый сложный период для всей страны – рассмотрение судебных дел, вынесение высшей меры наказания виновным в Ошских событиях в 90-е годы.

Как вспоминают ветераны судебной системы, судебные процессы в тот период всем дались нелегко, по особо тяжким преступлениям предусматривались и особые наказания. Булан Насирович смог организовать работу, при этом сохраняя объективность – он не навязывал коллегам своего мнения, мог указать на недостатки и пробелы.

В своей семье он был любящим, мягким и внимательным. Трое сыновей и дочь добром вспоминают Булана Насировича и не забывают его наставления. По рассказам дочери – Жылдыз Булановой, благодаря отцу все дети выросли образованными, порядочными, профессионалами своего дела. А когда дочь изъявила желание стать судьей после многолетней работы в качестве секретаря судебного заседания, отец, желая поберечь её, отказал ей в поддержке.

Булан Насиров знал, что профессия судьи крайне сложная, и он не хотел такой тяжелой ноши для своего чада. Ведь он не уходил с работы, не закончив текст решения или приговора, если завтра ему предстояло его оглашение.

Пятого июня 2003 года после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный юрист Кыргызской Республики Булан Насирович Насиров. Проработав на руководящих должностях в судебной системе более 40 лет, он внес значительный вклад в становление правового государства, укрепление законности и справедливости в стране.

Автор: Эльвира Аманбаева


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URL: https://www.vb.kg/418798
Теги:
судья, Кыргызстан
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