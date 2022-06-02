Британских школьников начнут кормить насекомыми

В школьных столовых Великобритании начнут подавать блюда с измельченными насекомыми. Пилотный проект стартует на этой неделе. В нем участвуют дети 4-11 лет из четырех школ Уэльса. Ожидается, они поймут пользу альтернативных белков, пишет Metro.

Обычно британские школьники едят в столовых лазанью, пасту болоньезе и фиш-энд-чипс. Но авторы тематических исследований считают, что дети скорее выберут еду из насекомых, чем традиционные мясные блюда.

"Мы хотим, чтобы дети думали об альтернативных белках как о реальности, а не просто как о еде будущего", - заявил исследователь Кристофер Беар.

Он и его коллеги утверждают, что в насекомых много белков и витаминов. При этом фермы по их разведению экологичнее птицефабрик - выбрасывают на 75% углерода меньше.

Во всем мире насекомых едят примерно два миллиарда людей. В основном они живут в регионах с соответствующими кулинарными традициями.