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Британских школьников начнут кормить насекомыми

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- Канат Кожоев
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В школьных столовых Великобритании начнут подавать блюда с измельченными насекомыми. Пилотный проект стартует на этой неделе. В нем участвуют дети 4-11 лет из четырех школ Уэльса. Ожидается, они поймут пользу альтернативных белков, пишет Metro.

Обычно британские школьники едят в столовых лазанью, пасту болоньезе и фиш-энд-чипс. Но авторы тематических исследований считают, что дети скорее выберут еду из насекомых, чем традиционные мясные блюда.

"Мы хотим, чтобы дети думали об альтернативных белках как о реальности, а не просто как о еде будущего", - заявил исследователь Кристофер Беар.

Он и его коллеги утверждают, что в насекомых много белков и витаминов. При этом фермы по их разведению экологичнее птицефабрик - выбрасывают на 75% углерода меньше.

Во всем мире насекомых едят примерно два миллиарда людей. В основном они живут в регионах с соответствующими кулинарными традициями.


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URL: https://www.vb.kg/418804
Теги:
Великобритания, дети, мировые новости
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