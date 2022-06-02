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Вирусолог объяснил, как защититься от оспы обезьян

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- Алина Мамаева
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Чтобы избежать заражения оспой обезьян, нужно не прикасаться к незнакомым людям, предохраняться и просить своего полового партнера сдать анализы на инфекции. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на руководителя лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолога, кандидата медицинских наук Павла Волчкова.

"Это все карантинные меры. Условно, не надо трогать незнакомых людей, а к знакомым прикасаться, только если вы уверены, что они здоровы. Нужно заниматься только защищенным сексом. Помимо предохранения, нужно быть уверенным, что ваш половой партнер здоров. Лучше попросить его сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, через кровь и физиологические жидкости", - сказал Павел Волчков.

По его словам, человек достаточно быстро понимает, что нездоров. "При оспе обезьян не так велик латентный период. Он длится фактически несколько дней, когда вирус уже в физиологических жидкостях в достаточных концентрациях, но человеку еще не ощутил, что он болен", - отметил вирусолог. Эксперт подчеркнул, что поэтому карантинные и превентивные меры помогли бы избежать заражений.

В начала мая текущего года оспа обезьян начала распространяться по всему миру. Случаи заражения новой инфекцией зарегистрированы в США, Великобритании, Германии и Австралии, Африке, Финляндии. По данным Роспоребнадзора, в Россию оспа обезьян не пришла.


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URL: https://www.vb.kg/418809
Теги:
здоровье, врачи, мировые новости
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