Кыргызстанка Айсулуу Аширалиева стала депутатом в Южной Корее

Кыргызстанка Айсулуу Аширалиева стала депутатом городского совета Сеула. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республики Корея Аида Исмаилова.

"1 июня в Республике Корея прошли местные и дополнительные парламентские выборы. Искренне поздравляю нашу соотечественницу Айсулуу Аширалиеву с избранием на должность депутата городского совета города Сеул. Айсулуу является одним из патриотов нашей Родины, которая всегда поддерживала и участвовала в культурно-массовых мероприятиях, проводимые посольством.

Нашей Айсулуу мы желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в новой деятельности", - написала Аида Исмаилова.