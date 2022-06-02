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Кыргызстанка Айсулуу Аширалиева стала депутатом в Южной Корее

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- Назгуль Абдыразакова
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Кыргызстанка Айсулуу Аширалиева стала депутатом городского совета Сеула. Об этом сообщила на своей странице в соцсетях чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Республики Корея Аида Исмаилова.

"1 июня в Республике Корея прошли местные и дополнительные парламентские выборы. Искренне поздравляю нашу соотечественницу Айсулуу Аширалиеву с избранием на должность депутата городского совета города Сеул. Айсулуу является одним из патриотов нашей Родины, которая всегда поддерживала и участвовала в культурно-массовых мероприятиях, проводимые посольством.

Нашей Айсулуу мы желаем крепкого здоровья, благополучия и успехов в новой деятельности", - написала Аида Исмаилова.


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URL: https://www.vb.kg/418816
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Депутат
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