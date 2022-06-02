В Новосибирске уроженца КР судят за попытку дать взятку полицейскому

В Новосибирске 35-летний уроженец Кыргызстана попал под суд за попытку дать взятку полицейскому, пишет "Комсомольская правда".

Инцидент произошел 25 октября 2021 года в Октябрьском районе города. Инспектор миграционного учета МВД обнаружил, что 30-летняя гражданка Кыргызстана и ее 6-летняя дочка имеют фиктивную прописку в квартире на улице Ленинградской.

"Подозреваемый лично предложил взятку инспектору по отмене заключений о фиктивной регистрации по месту жительства. Тот отказался. Затем подозреваемый вложил три купюры по 5 тысяч рублей в черный ежедневник на столе инспектора. После мужчина был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности", – сообщила изданию старший помощник прокурора Октябрьского района Жанна Леонова.

Подозреваемым оказался многодетный отец из КР. Он получил гражданство РФ 14 лет назад. Семь лет назад мужчина встретил в Москве Алину из Кыргызстана, они вернулись на родину, поженились, у них родилась дочь. Затем оба вернулись в Россию, родили еще двоих детей и летом 2021 года переехали в Новосибирск.

Мужчина устроился курьером в одну из служб доставки еды и решил оформить жене и дочери гражданство РФ. Для этого он заплатил хозяйке квартиры 15 тысяч рублей за фиктивную прописку. Когда он подавал документы, ему отказали, так как семья не проживала по адресу прописки.

Подозреваемый признал вину, написал явку с повинной. Супруга с дочкой о его намерениях дать взятку ничего не знали. В полиции возбудили уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу, рассказала Леонова.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает до восьми лет лишения свободы.