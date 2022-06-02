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Названы сроки ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата КамбарАтинской ГЭС

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- Алина Мамаева
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Первый гидроагрегат Камбар-Атинской ГЭС-1 планируется ввести в эксплуатацию через 4 года, сообщил на своей странице в соцсетях глава Минэнерго Доскул Бекмурзаев.

По его словам, в настоящее время Министерство энергетики активно участвует в подготовке к строительству Камбар-Атинской ГЭС-1.

"Это стратегический проект, реализация которого поможет в решении одной из наших ключевых задач - обеспечении энергетической безопасности КР. Подготовительный процесс займет около двух лет. За это время будут восстановлены и построены новые дороги, мосты, помещения и другая необходимая для рабочих инфраструктура", - говорится в публикации

По предварительным оценкам, высота плотины составит 256 метров, а объем накопленной воды - 5,5 миллиарда кубометров. Мощность ГЭС достигнет 1 тысячи 860 мегаватт, она будет вырабатывать более 5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год.


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URL: https://www.vb.kg/418822
Теги:
ГЭС, энергетика, Кыргызстан
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