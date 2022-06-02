Мамытканов: "Таможенная служба важное звено обеспечения госбезопасности"

Необходимость актуализации стоимостных индикаторов риска на ввозимые в Евразийский экономический союз товары, целесообразность внесения изменений в перечень товаров, утвержденный Высшим Евразийским экономическим советом в 2015 году, обобщенные результаты отраслевого мониторинга, проводимого Комиссией, – эти и ряд других тем обсуждены 26 мая на заседании Объединенной коллегии таможенных служб стран ЕАЭС в Бишкеке в рамках Евразийского экономического форума.

Министр по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Максат Мамытканов, принявший участие в заседании, отметил, что таможенная служба всегда была и продолжает оставаться важным звеном обеспечения государственной безопасности, гарантом защиты национальных интересов, а в условиях глобализации мировой экономии международное таможенное сотрудничество является одним из наиболее значимых составляющих экономической политики любого государства.

Максат Мамытканов выразил уверенность в дальнейшей плодотворной совместной работе Комиссии и Объединенной коллегии.

Напомним, что Объединенная коллегия, образованная в 2011 году, –один из наиболее опытных и эффективных интеграционных органов Союза. Она координирует практические действия таможенных служб союзных государств в рамках применения единых принципов таможенного администрирования, выступает площадкой для обсуждения и выработки взаимоприемлемых унифицированных решений, а также оперативного урегулирования проблем в таможенной сфере.