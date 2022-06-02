Жители Великобритании больше верят в призраков, чем правительству

Каждый второй британец (50 процентов) верит в призраков, а доверяет правительству - только каждый пятый (20 процентов). Это показал опрос тысячи человек, проведенный по заказу компании SpiritShack Ltd. Об этом пишет Study Finds.

Кроме того, верящих в существование призраков в два раза больше, чем тех, кто доверяет средствам массовой информации.

Также вера в привидений более популярна, чем теория о тотальной слежке в духе "Большого брата" - 50 процентов против 38 процентов опрошенных.

12 процентов респондентов заявили, что контактировали с призраком.