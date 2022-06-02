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Жители Великобритании больше верят в призраков, чем правительству

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- Асия Канаева
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Каждый второй британец (50 процентов) верит в призраков, а доверяет правительству - только каждый пятый (20 процентов). Это показал опрос тысячи человек, проведенный по заказу компании SpiritShack Ltd. Об этом пишет Study Finds.

Кроме того, верящих в существование призраков в два раза больше, чем тех, кто доверяет средствам массовой информации.

Также вера в привидений более популярна, чем теория о тотальной слежке в духе "Большого брата" - 50 процентов против 38 процентов опрошенных.

12 процентов респондентов заявили, что контактировали с призраком.


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URL: https://www.vb.kg/418828
Теги:
Великобритания, в мире
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