В мир информационных технологий – с детских лет вместе с О!

Впервые в Кыргызстане при поддержке Мобильного оператора О! прошёл форум информационных технологий "Kids IT Day".

Свои напутствия участникам форума выразили председатель ЦИК КР, на площадке которой и прошло мероприятие, а также представители Администрации Президента КР.

Во время церемонии открытия на сцену поднимались не только взрослые и уважаемые люди, особое место на ней заняли дети. Среди них дети с лучшими показателями в онлайн-шахматных турнирах среди ЛОВЗ и ученики с успехами по информатике со специализированных школ-интернатов для слабослышащих и глухих детей г. Бишкек. Все они получили подарочные сертификаты на 3 000 сомов для покупки цифровых девайсов и аксессуаров в магазинах O!Store. Не меньше радости всем доставили весёлые конкурсы и яркие подарки: фирменные футболки, бейсболки, кружки и другие сувениры с корпоративной символикой О!.

Особенно важен тот факт, что информатизация не обходит социальную сферу. В мероприятии приняли участие дети с ограниченными возможностями здоровья и дети из малоимущих семей. По счастливой случайности главный сертификат на 10 000 сомов от генерального партнёра выиграл особенный школьник – воспитанник гимназии №62 Байэль Акимбеков. Эмоции через край! Ведь Байэль смог сделать подарок в O!Store не только себе, но и братишке с сестрёнкой.

По ходу форума ребята узнали об особенностях электронной коммерции, а также о том, как VR и AR-технологии меняют нашу жизнь. Особенно увлекли детей мастер-классы по робототехнике и кибертурнир. Перспективами работы в IT-сфере поделился Юрий Челбаков, директор по продуктам Мобильного оператора О!.

"Профессий в IT великое множество, но чтобы быть успешным, важно постоянно учиться. С чего начать, спросите вы, – отметил Юрий. – Всё просто: обучение проводится прямо в компании О! в Бишкеке. Пройдите бесплатную стажировку по разработке мобильных приложений iOS и Android, станьте лучшим, и получите предложение о работе. Стажировка длится 6 месяцев. Вы получаете теоретические знания и тут же практикуетесь в проектах с крутыми менторами. Талантливые специалисты нам всегда нужны".

Как попасть на IT-стажировку в О!

Чтобы пройти конкурс и стать стажёром, нужно постараться. Заполните форму по ссылке https://o.kg/internlabs/ и пройдите тест до 17 июня 2022 года. Не упустите эту крутую возможность!

Организаторами мероприятия выступили Центральная избирательная комиссия КР, Министерство цифрового развития КР, ГУ "Проектный офис", ОФ "Гражданская инициатива интернет политики", ОФ "Лига защитников прав ребенка", Парк высоких технологий КР, Кыргызская Ассоциация разработчиков Программного Обеспечения и Услуг (КАРПОУ).