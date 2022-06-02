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Мирлана Орозбаева избрали лидером нового экодвижения "Жаны Толкун"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке создано экодвижение "Ала-Тоо Мурас". Об этом редакции vb.kg сообщил лидер данного движения Мирлан Орозбаев.

По его словам, экологическое движение создано для того, чтобы решить актуальные вопросы в плане экологии, загрязнения окружающей среды и так далее.

"Членами "Ала-Тоо Мурас" выступают Адиль Назаров, Бакай Кашкарбаев, Чынгыз Капаров, Чынгыз Абдыманапов, Адиль Кыргыз, Адилет Балтабаев и другие", - сказал Орозбаев.

Отметим, что гражданский активист Мирлан Орозбаев является один из организаторов мирного митинга с требованием решить вопрос питьевой воды в Оше. На днях на своей странице в соцсетях он поделился ужасающим состоянием Папанского водохранилища в Ошской области.


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URL: https://www.vb.kg/418835
Теги:
экология, Кыргызстан, активисты
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