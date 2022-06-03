В Бишкеке провели очередную редкую операцию

В одной из частных клиник столицы провели еще одну редкую операцию. Об этом редакции vb.kg сообщил интервенционный радиолог, рентген-хирург Руслан Шаршебаев.

По его словам, в середине мая к нему обратился пациент в возрасте 62 лет с жалобами на внезапно появившиеся сильные боли и выраженный отёк в левой ноге.

На УЗИ допплерографии был выявлен острый тромбоз подвздошной и бедренной вен в результате синдрома Мэя Тернера.

"Тромбоз глубоких вен быстро прогрессировал и кожные покровы левой ноги начали принимать багровый цвет.

Было принято решение провести пациенту транскатетерный тромболизис с дальнейшей тромбоаспирацией и баллонной венопластикой.

После проведенных вмешательств венозный кровоток в левой нижней конечности был полностью восстановлен, отеки прошли, и кожа приняла естественный оттенок", - рассказал Шаршебаев.

По словам врача, это первый случай в Кыргызстане использования тромболизиса, тромбоаспирации и баллонной венопластики при тромбозе глубоких вен нижних конечностей.

Как отмечает Шаршебаев, если раньше кыргызстанцам приходилось уезжать заграницу, чтобы им проводили сложные операции, то сейчас значительная часть медицинских процедур стали доступны и в Кыргызстане.