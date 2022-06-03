СМИ: китайская армия готовится к худшему сценарию в Тайваньском проливе

На фоне роста напряженности в Тайваньском проливе Народно-освободительная армия Китая (НОАК) будет применять наихудший возможный сценарий в ходе учений, пишет китайское издание Global Times.

"Япония и США рассматривают планы вмешательства в тайваньский вопрос военными средствами, поэтому НОАК будет проводить больше учений с учетом наихудшего сценария", - приводит издание на условиях анонимности слова китайского военного эксперта,

Собеседник издания отметил, что недавно НОАК провела три крупномасштабных учения в районе острова Тайвань, что "являлось редкостью в последние годы".

Еще один военный военный эксперт Сун Чжунпин подчеркнул, что сейчас китайская армия не только выступает с предупреждениями, но занимается практической подготовкой к военному конфликту, который уже не кажется невозможным.

В среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что поддержка сепаратистских сил на Тайване со стороны США может поставить остров в опасное положение. Он отметил, что "в последнее время США неоднократно предпринимали действия, касающиеся тайваньского вопроса, говорили одно, а делали другое, тайно и открыто подстрекали и поддерживали силы, выступающие за независимость острова, что может поставить Тайвань в опасное положение, сами же США могут столкнуться с серьезными последствиями".

Ранее официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что Пекин готов прикладывать все силы для мирного воссоединения с Тайванем, но ни в коем случае не откажется от возможности применения силы и всех необходимых мер против внешнего вмешательства и сепаратистов, выступающих за независимость острова.

Президент США Джо Байден ранее заявил о готовности США к военному участию в защите Тайваня "на случай вторжения" и попыток изменить его статус-кво в одностороннем порядке. Позже, как сообщил телеканал NBC, Белый дом разъяснил, что Байден, говоря о готовности к военному участию в защите Тайваня, имел в виду поставки оружия для самообороны острова. Однако в дальнейшем Байден, отвечая на вопрос журналистов, направит ли США военных на Тайвань в случай вторжения Китая, вновь подтвердил, что позиция Вашингтона по Тайваню не изменилась.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Источник: РИА новости