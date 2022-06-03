Глава МДС: Важнейший пункт антикоррупционной стратегии – очищение кадров

"На заседании Антикоррупционного делового совета при президенте состоялась презентация проекта государственной антикоррупционной стратегии Кыргызстана на 2022–2024 годы и был презентован стратегический план действий, включающий три пункта: неотвратимость наказания за коррупцию, противодействие коррупции в бизнес-среде, антикоррупционная агитация и пропаганда", - рассказал vb.kg глава Международного делового совета Аскар Сыдыков.

Он напомнил известное изречение: с плохими законами, но с хорошими, чистыми и знающими людьми можно работать, а с незнающими и сомнительными людьми даже самые лучшие законы вряд ли приведут к развитию.

Как отметил Аскар Сыдыков, в проекте антикоррупционной стратегии хорошо описаны причины коррупции, указано, что одна из основных системных причин этого явления - коррупция в высших эшелонах власти. "Даже если одна задача - очищение кадрового состава - будет исполнена, то мы продвинемся далеко вперед. Это важнейший пункт всей стратегии", - считает глава Международного делового совета.

Но, по его словам, в проекте плана действий не указан механизм, пути решения этой проблемы, какие мероприятия предусмотрены для совершенствования процесса отбора кадров как на политические, так и на другие должности в госслужбе.

Особое внимание Аскар Сыдыков уделил на заседании совета вопросу проверяющих органов. Как один из путей решения проблемы коррупции стратегия предлагает не допускать совмещения в одном госоргане функций формирования политики и контроля за её исполнением.

"В одном госоргане эти функции не должны совмещаться. В прошлом году ликвидировали две госинспекции - экотехинспекцию и ветеринарную (фитосанитарную), а в результате многие госорганы опять получили право проверять, вошли в список контролирующих органов", - напомнил глава МДС и привел яркий пример. Министерство природных ресурсов и выдает лицензии, и проверяет деятельность лицензиатов (гортехнадзор, промбезопасность, охрана недр и экологические виды надзора), разрабатывает и реализует законодательную политику.

План действий АДС, как пояснил vb.kg Сыдыков, нужно доработать и включить бизнес-ассоциации в перечень субъектов для согласования плана и проектов нормативных актов. В их согласовании должны участвовать не только Институт бизнес-омбудсмена и госорганы, но и бизнес-ассоциации.

МДС также предлагает измерять успехи по противодействию коррупции, используя не только Индекс восприятия коррупции Transparency International, но и другие международные индикаторы, включая Индекс глобальной конкурентоспособности, Индекс экономической свободы.

Озвучил глава МДС и предложение бизнес-сообщества по формату деятельности совета.

"Когда совет создавался, мы на него надеялись как на основную площадку для диалога непосредственно с главой государства - с президентом, потому что накопилось много вопросов и идей, которые мы хотим ему напрямую озвучить. Поэтому ожидаем, что на следующих заседаниях АДС глава государства будет председательствовать", - сказал Аскар Сыдыков.

Предложения касаются срочных вопросов, решения неотложных проблем бизнеса и экономики. Это нормативное регулирование, улучшение законов, включая налоговое законодательство, преодоление бюрократических процедур, прохождение товаров через границу и многое другое. А также среднесрочные и долгосрочные вопросы развития страны.

У бизнеса есть хороший опыт, интеллектуальный потенциал для выработки адекватных, эффективных предложений по экономическому и другим направлениям развития страны.

"Для этого мы предлагаем организовать отдельную встречу с президентом в ближайшее время, в июне или июле. На ней бизнес-ассоциации и, возможно, отдельные представители бизнеса, компаний могли бы озвучить все накопившиеся вопросы и предложения и выстроить прямой диалог с главой государства", - выразил мнение бизнес-сообщества глава МДС.

Предприниматели убеждены, что нужна такая постоянная площадка на высшем уровне. Потому что антикоррупционная политика очень важна. Присутствие гражданского общества, научных кругов – принципиально, но для бизнес-сообщества все-таки целесообразно организовать отдельную площадку, сфокусированную на обсуждении вопросов экономики.

МДС и другие бизнес-ассоциации готовы помочь в построении такого диалога и взаимодействия.