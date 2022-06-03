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Молодежь стран ШОС встретилась на научно-технологическом форуме в Китае

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- Нина Ничипорова
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Молодежный научно-технологический и инновационный форум ШОС в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун (Южный Китай) открыл массовый велопробег. Акция "Зеленый велопробег в наукограде", как сообщает портал "Хуанцюван", прошла с позитивным настроем и вызвала незабываемые эмоции.

По красивейшему городу Шэньчжэнь прокатились около 30 представителей поколения Z - интернет-знаменитости из Китая, России и Венесуэлы, участники молодежного научно-технологического и инновационного форума ШОС, в том числе из Кыргызстана, а также представители молодежи из разных кругов Шэньчжэня.

Маршрут велопробега начался в парке "Ляньхуашань" и финишировал в культурно-туристическом комплексе "Веселая гавань". Он включил в себя приморские небоскребы-близнецы компании Tencent, площадь Времени в промышленном районе Шэкоу, а также парк "Шэньчжэньвань". Многие из этих объектов являются свидетельством реформ и открытости, а также научно-технических инноваций Китая.

Форум под лозунгом "Инновации молодых - технологии будущего" направлен на содействие молодежному обмену в таких сферах, как инновационное сотрудничество и образование, сельскохозяйственное развитие, сокращение бедности в сельской местности, международное сотрудничество в области здравоохранения, строительство информационной инфраструктуры и устойчивое развитие.


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URL: https://www.vb.kg/418842
Теги:
Китай, молодежь, наука, реформы, форум, сотрудничество, ШОС
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