Прокуратура: Выявлен факт получения "отката" за выигрыш в тендере

Генеральной прокуратурой выявлена коррупционная схема при освоении бюджетных средств, выделенных на реабилитацию внутрихозяйственной ирригационной системы АВП Баш-Келтебек Ат-Башинского района Нарынской области на сумму 57 365 524 сома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, правительство КР получило финансирование от Глобальной программы по сельскому хозяйству и продовольственной безопасности, администрируемое Всемирным банком, на покрытие расходов по проекту "Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания" - Грант № TFOA0645.

Отдел реализации проекта, согласно наделенным полномочиям, является государственным заказчиком по реабилитации внутрихозяйственных ирригационных систем республики.

Установлено, что должностные лица службы, Госстроя, айыл окмоту через посредников в целях незаконного получения материальных благ и преимуществ, а также предоставления ими этих благ и преимуществ получили денежные средства – "откат" в особо крупном размере - 2 000 000 сомов из 5 736 500 сомов, т.е. 10 % от суммы тендера от представителя ОсОО "HTC" за присуждение победы по реабилитации вышеуказанной внутрихозяйственной ирригационной системы.

Подобные действия со стороны ответственных должностных лиц создают риски недобросовестного и некачественного строительства ирригационных систем, а также наносит финансовый ущерб государству, выраженный в использовании некачественных строительных материалов и завышении объемов работ.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье 336 ("Коррупция") УК КР и проводится расследование.