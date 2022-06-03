Авиакомпания из ОАЭ планирует открыть прямые рейсы в Бишкек, Ош и на Иссык-Куль. Об этом сообщается на странице в соцсетях Фонда поддержки развития в КР.
По его данным, открытие новых прямых рейсов, которые свяжут Кыргызстан с Объединенными Арабскими Эмиратами, обсуждалось в Фонде поддержки развития туризма. Глава отдела государственных дел и авиационной безопасности авиакомпании Wizz Air Хуба Ахмед Халил рассказал, что они готовы запустить регулярное авиасообщение по трем направлениям:
Абу-Даби - Бишкек;
Абу-Даби – Ош;
Абу-Даби – Тамчы (Иссык-Куль).
При этом предполагается, что цена перелета будет бюджетной. Билеты на рейс Абу-Даби – Алматы авиакомпании Wizz Air стоят $250. Такую же стоимость предполагается установить и для перелетов в Кыргызскую Республику.