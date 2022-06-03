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Авиакомпания из ОАЭ планирует открыть прямые рейсы в Бишкек, Ош

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- Назгуль Абдыразакова
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Авиакомпания из ОАЭ планирует открыть прямые рейсы в Бишкек, Ош и на Иссык-Куль. Об этом сообщается на странице в соцсетях Фонда поддержки развития в КР.

По его данным, открытие новых прямых рейсов, которые свяжут Кыргызстан с Объединенными Арабскими Эмиратами, обсуждалось в Фонде поддержки развития туризма. Глава отдела государственных дел и авиационной безопасности авиакомпании Wizz Air Хуба Ахмед Халил рассказал, что они готовы запустить регулярное авиасообщение по трем направлениям:

Абу-Даби - Бишкек;

Абу-Даби – Ош;

Абу-Даби – Тамчы (Иссык-Куль).

При этом предполагается, что цена перелета будет бюджетной. Билеты на рейс Абу-Даби – Алматы авиакомпании Wizz Air стоят $250. Такую же стоимость предполагается установить и для перелетов в Кыргызскую Республику.


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URL: https://www.vb.kg/418847
Теги:
ОАЭ, Ош, Бишкек, Иссык-Куль, новый авиарейс
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