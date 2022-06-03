Турция желает поддержки и сотрудничества Кыргызстана в борьбе против ФЕТО

Председатель Великого Национального Собрания Турции Мустафа Шентоп во время приема председателя Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции ЖК КР Чынгыза Айдарбекова и сопровождающей его делегации сказал, что Турция считает своим долгом предостеречь дружественные и братские страны от деятельности организации ФЕТО. Об этом информирует посольство Турции в Кыргызстане.

"ФЕТО не могут осуществлять деятельность и "дышать" в Турции. Но мы считаем своим братским долгом предостеречь дружественные и братские страны от этой угрозы, особенно от этой организации, которая действует как аппарат спецслужб некоторых крупных стран. Вновь с тревогой следим за деятельностью членов этой организации, направленной на отравление и разрушение отношений между Турцией и Кыргызстаном. Когда мы говорим об этом европейским странам, они говорят: "Мы следим за этим в рамках закона" и что-то в этом роде, но я являюсь профессором юридических наук, этот ответ меня немного смешит. Потому что не очень разумно ждать, пока те, кто предпринял такую попытку преступления, как совершение переворота в одной стране, попытаются совершить переворот в другой стране, чтобы быть задержанными. Если найдут возможность, то могут сделать эту попытку в любой стране, в том числе и в Кыргызстане. Мы желаем поддержки и сотрудничества Кыргызстана в борьбе Турции против этой организации и мы всегда подтверждаем это на наших встречах", - говорит он.