200 учителей столицы прошли курсы повышения квалификации

На базе эколого-экономического лицея № 65 завершились курсы повышения квалификации учителей по педагогике: развитие личного потенциала педагога. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, 200 учителей столицы получили сертификаты по повышению квалификации. Их вручила вице-мэр столицы Виктория Мозгачёва.

В свою очередь участники курсов поблагодарили спикеров Башкирского государственного педагогического университета имени М.Акмуллы за обмен опытом в развитии личного потенциала педагога.

Управление образования мэрии города Бишкека совместно с Башкирским государственным педагогическим университетом имени М. Акмуллы (Уфа, Российская Федерация) в рамках сотрудничества организовали курсы в объёме 72 часов. Сотрудничество продолжится в онлайн-формате.