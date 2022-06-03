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До джихада не доехал: суд приговорил к пробации несостоявшегося террориста

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- Ольга Новгородцева
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30 августа 2016 года на территории посольства КНР в Бишкеке раздался мощный взрыв. Взорвалась автомашина с террористом-смертником внутри. Следствие тогда вышло на нескольких граждан Кыргызстана, активных членов международной экстремистской организации "Исламское движение восточного Туркестана". Выйти-то на них вышли, но задержать не смогли. Граждане террористы были объявлены в розыск. В розыске кое-кто из них находится и по сей день, время от времени подкидывая правоохранителям очередную информацию о своей деятельности.

Засветились они, в частности, в качестве пропагандистов-агитаторов и вербовщиков.

В Бишкеке нынешней весной вынесли приговор еще одному кыргызстанцу, который попал под влияние своих криминальных земляков.

В октябре прошлого года одной кыргызстанской матери позвонил ее сын, находящийся на заработках в России. Сказал, что купил билет в Стамбул: хочет якобы съездить в Турцию для повышения собственной исламской грамотности.

Мать тут же вспомнила, сколько она видела фильмов – и документальных, и художественных, – объединенных общим сюжетом: герой уезжает в Турцию якобы по религиозным делам и оттуда не возвращается... Стала отговаривать сына. Тот стоял на своем.

При этом телефонном разговоре, по словам женщины, присутствовал ее зять, который тут же сориентировался и сообразил, как надо действовать. Сказал, что у него есть хороший знакомый, имеющий связи в ГКНБ КР. Надо сообщить ему. Пусть Хайрулло остановят, задержат и лучше посадят в тюрьму, зато жив останется.

Так, собственно, и произошло. 25 октября 2021 года Хайрулло ссадили с самолета "Москва – Стамбул" и пересадили на рейс "Москва – Бишкек", а в Бишкеке он благополучно оказался в руках кыргызстанских силовиков.

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

"В марте 2021 года в целях заработка выехал из Кыргызской Республики в город Южно-Сахалинск (Российская Федерация), где работал в качестве грузчика на складе, подсобным работником в различных торговых точках. В период пребывания в указанном городе, начиная с августа 2021 года, стал интересоваться идеями религии ислам, а в целях повышения своих религиозных познаний начал просматривать видеоролики. Обнаружил лекции некоего М.С.К, экс-лидера международной террористической организации "Исламское движение восточного Туркестана", идеолога данного движения, организатора теракта в посольстве КНР в г. Бишкек, находящегося в международном розыске.

В лекциях последний призывал к джихаду и выезду в Сирию. В процессе ознакомления с его призывами обвиняемый более активно стал искать в информационном пространстве дополнительные материалы, пропагандирующие совершение так называемого джихада, содержащие религиозно-экстремистскую тематику, в частности обстоятельства вооруженного конфликта на территории Сирии.

После просмотра различных пропагандирующих деструктивных видеороликов обвиняемый, будучи приверженцем нетрадиционного течения ислама, пропагандирующего терроризм, укрепил в своем сознании идеологию так называемого джихада. Осознавая преступный характер и общественную опасность своих действий, являясь сторонником идей исламистского фундаментализма, основанных на доктрине непременного объединения всех мусульман для создания радикального теократического государства "Халифат", устойчиво придерживаясь взглядов и убеждений о возможности реализации указанной цели насильственными способами, обвиняемый намеревался непосредственно участвовать в военных действиях на стороне "Исламского движения восточного Туркестана".

И если бы не бдительные родственники и друзья, вовремя обратившиеся в ГКНБ Кыргызской Республики, Хайрулло уехал бы в Турцию, оттуда – в Сирию... Воевать за сомнительные идеалы.

На суде Хайрулло признал свою вину и раскаялся. Рассказал, что в последний момент чуть не передумал. Хотел уже порвать авиабилет до Стамбула и вернуться домой в Кыргызстан...

Первомайский районный суд Бишкека решил, что подсудимый виновен в участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства (статья 243 УК КР) с учетом статьи 39, подразумевающей покушение на преступление, но не само преступление. Приговор - два с половиной года лишения свободы.

От наказания Хайрулло освободили с применением пробационного надзора. За ним будут наблюдать, контролировать его образ жизни и действия, чтобы больше не вляпался ни в какой терроризм.


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URL: https://www.vb.kg/418852
Теги:
приговор, суд, терроризм, Бишкек, Кыргызстан
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