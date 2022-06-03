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В столичном парке имени К. Ататюрка обновили освещение

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- Назгуль Абдыразакова
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Муниципальное предприятия "Бишкексвет" завершило реконструкцию сетей наружного освещения в парке имени К. Ататюрка. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекской мэрии.

По ее данным, специалисты по-новому произвели заливку бетонных оснований под опоры. Также демонтировали 24 старые опоры для реставрации.

В цехе предприятия их очистили и отреставрировали специальным пескоструйным методом, покрыли краской.

Теперь в парке стало светло в ночное время. Электрики установили 24 новых светодиодных светильника и проложили 720 метров подземных кабельных линий.

Напомним, осветительные работы продолжаются и в сквере имении Т. Турсунбаевой.

Столичная мэрия информирует, что, если на улицах не работает ночное освещение, можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу по следующим номерам: 0312 463 089, 0312 576 351, WhatsApp: 0777 902 115, 0702 805-756.


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URL: https://www.vb.kg/418853
Теги:
мэрия, наружное освещение, Бишкек
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