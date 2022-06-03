Расширенная сеть 4G LTE от О! увеличивает возможности абонентов

Благодаря плановым работам технических специалистов О!, растёт скорость доступа в интернет и качество связи, а клиенты получают ещё больше возможностей при использовании своих 4G-устройств. Недавно проведены настройки оборудования в населённых пунктах, где проживает более полумиллиона кыргызстанцев.

Чуйская область: в городах Бишкек, Шопоков, пгт. Орловка и в сёлах Норус, Ичке-Суу, Джээк, Кунтуу, Новопавловка, Кегети, Отогон, Шыдыр, Ак-Тюз, Орто-Кайырма, Кызыл-Туу, Буденновка, Красная Речка, Кунтуу, Интернациональное, Кен-Булун, Садовое, им.Ленина, Арпа-Тектир, Прохладное, на горнолыжной базе "Чункурчак", Сокулук, Кызыл-Арык, Сын-Таш, Жаны-Алыш, Дружба, на дачах Горное, Текстильщик, Радуга, Эдельвейс, Селекционное, Комсомольское, в жилмассиве Ак-Ордо; Иссык-Кульская область: в городе Балыкчы, в сёлах Семеновка, Маман, Чолпон, Джаны-Арык, Джети-Огуз (Курорт), Сары-Булун; Таласская область: в городе Талас, в сёлах Козучак, Ак-Башат, Шекер, Кок-Ой, Ак-Таш; Нарынская область: в городе Нарын, в сёлах Орто-Нура, Чет-Нура, Алыш, Мин-Булак, Кара-Булун, Джалгыз-Терек; Джалал-Абадская область: в городе Джалал-Абад, в сёлах Чие, Бюргендю, Таш-Булак, Кайырма, Гумхана, Джети-Кошкон, Товар-Сай, Чие, Арсланбоб, Таш-Булак; Баткенская область: в городе Баткен, в сёлах Булак-Башы, Ай-Кол, Чапаева, Самаркандык, Джаны-Бак; Ошская область: в городе Кара-Суу, в сёлах Кукалапаш, Ак-Таш, Мырза-Арык, Кетерме, Кара-Дебе, Лангар, Октябрь, Чагыр.

В среднем абонент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей "третьего поколения". Основная часть новых базовых станций построена в технологии 4G: за последние 2 года Мобильный оператор О! удвоил сеть 4G LTE в Кыргызстане, достигнув лидерских показателей – более 99% населения.

Прямо сейчас действует суперакция для новых абонентов. Подключайте "БЕЗЛИМИТ НА ВСЁ" и пользуйтесь всеми услугами со скидкой более 30% целых 3 месяца! Все подробности на o.kg.

Карта покрытия сети доступна по ссылке: https://o.kg/ru/zona-pokrytija/. Задать вопрос по качеству можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники","ВКонтакте", YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.