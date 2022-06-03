Расширенная сеть 4G LTE от О! увеличивает возможности абонентов

Благодаря плановым работам технических специалистов О!, растёт скорость доступа в интернет и качество связи, а клиенты получают ещё больше возможностей при использовании своих 4G-устройств. Недавно проведены настройки оборудования в населённых пунктах, где проживает более полумиллиона кыргызстанцев.
В среднем абонент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей "третьего поколения". Основная часть новых базовых станций построена в технологии 4G: за последние 2 года Мобильный оператор О! удвоил сеть 4G LTE в Кыргызстане, достигнув лидерских показателей – более 99% населения.
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Карта покрытия сети доступна по ссылке: https://o.kg/ru/zona-pokrytija/. Задать вопрос по качеству можно в личных сообщениях в социальных сетях Facebook, Instagram, "Одноклассники","ВКонтакте", YouTube или Twitter. Кроме социальных медиа, круглосуточная поддержка абонентов О! доступна в WhatsApp: + 996 705 700 700, в Telegram: @o_mobile_operator_bot и в онлайн-чате на сайте www.o.kg.