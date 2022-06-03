Аида Исмаилова: Кыргызов и корейцев объединяет дух свободы и демократии

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Южной Корее Аида Исмаилова дала интервью корейскому изданию "Евразийский обзор".

- В этом году исполняется 30 лет со дня установления официальных дипломатических отношений между Республикой Корея и Кыргызстаном. Я хотел бы поздравить вас с назначением на должность посла Кыргызской Республики в Республике Корея в этот знаменательный год. Прошло около трех месяцев с тех пор, как вы приехали в Корею. Можете рассказать о своих впечатлениях?

- Благодарю вас за ваши поздравления и теплые пожелания. Да, действительно текущий год является знаменательным для нас всех, поскольку мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Хотела бы особо подчеркнуть, что кыргызов и корейцев объединяет сходство в культуре, традициях и демократических принципах, а также исторические корни.

Республика Корея одной из первых признала нашу независимость. 31 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Корея. В 2006 году в Сеуле было открыто консульство КР, которое в 2008 году было преобразовано в посольство. А в сентябре 2007 года в Бишкеке начало функционировать посольство Республики Корея.

С момента установления дипломатических отношений наши страны выстроили дружественные, доверительные отношения, и мы наладили тесное сотрудничество в различных сферах. Между нашими странами подписано более 50 двусторонних документов, что также подтверждается состоявшимися многочисленными мероприятиями и визитами на высшем и высоком уровнях.

В политической сфере одними из наиболее значимых событий были визиты делегаций Кыргызской Республики в Республику Корея на уровне главы государства в 1997-м и 2013 годах на уровне премьер-министра КР в 1993-м, 1994-м, 2007-м и 2012 годах и на уровне спикера парламента в 2014 году.

Знаковыми событиями в истории двусторонних отношений стал первый официальный визит премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна в Кыргызстан в 2019 году, визит спикера Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сок и визит председателя Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Пак Чон Су в 2021 году.

Республика Корея является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наша страна рассматривает Республику Корея как пример для подражания и модель достижения успеха, который сейчас известен под названием "Чудо на реке Ханган".

Республика Корея, как и Кыргызстан сейчас, прошла извилистый путь экономического становления. Благодаря трудолюбию своего народа и правильно сформированной политике сейчас о вашей стране знают в каждом уголке мира.

Меня впечатляют масштабы страны, трудолюбие и чувство ответственности граждан Республики Корея в вопросе развития страны.

Корея - это страна, где все условия созданы на благо и комфорт каждого жителя. Особой отличительной чертой является гостеприимная атмосфера, теплое отношение местных жителей и официальных лиц.

- У вас очень плотный график работы в Корее? Какие города и регионы вы посетили за пределами Сеула?

- После вступления в должность посла действительно у меня очень насыщенный рабочий график, также как в период моей работы депутатом и вице-премьер-министром КР, но, когда все заранее запланировано и расписано, легче все успеть и уложиться в сроки.

В связи с тем, что многие встречи проводились в Сеуле и посольстве, за короткий срок со дня моего назначения я успела посетить несколько городов Кореи. В апреле посетила потрясающий город Соннам, где приняла участие в Церемонии The 12th Saemaul Day Ceremony. В данном мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём, послы иностранных государств и представители движения "Сэмаыль Ундон".

Также посетила крупнейший город Сувон, где встретилась с председателем Ассамблеи провинции Кёнгидо г-м Ким Пан Су. Встреча с президентом Корейского пожарного института г-м Ким Ильсо прошла в туристическом городе Йонъин. В ближайшее время планирую посетить и другие города, провинции и регионы Кореи.

- Вы даете интервью на корейском языке. Я знаю, что вы изучали корейскую экономику в университете. Когда и как вы заинтересовались Кореей?

- Да, вы правы, я окончила Бишкекский государственный университет им.К. Карасаева, факультет "Востоковедения и международных отношений" по специализации: "экономика Кореи". Заинтересовалась корейском языком и культурой еще в далекой юности, до поступления в университет. Тогда интерес к восточным странам только набирал обороты.

Будучи студенткой первого курса, одновременно я преподавала школьником корейский язык. После работала в корейских компаниях с целью усовершенствования своего корейского языка. С супругом, кстати, мы и познакомились благодаря курсам корейского языка и тхэквондо.

- Меня, как исследователя Евразийского региона, давно интересует Кыргызстан, но возможность впервые посетить вашу страну у меня появилась только прошлой осенью. Во время моего десятидневного пребывания в Бишкеке и на Иссык-Куле меня встретили с большим гостеприимством. Также меня очаровала фантастическая красивая природа КР. Я почувствовал, что это страна с большим потенциалом экономического развития. Однако Кыргызстан до сих пор малоизвестен в Корее. Не могли бы вы кратко представить свою страну корейцам.

- Начну с того, что в 2021 году Кыргызская Республика отметила 30-ю годовщину своей независимости. Кыргызская нация с многовековой историей, богатой культурной самобытностью, прошла множество испытаний в борьбе за свою национальную идентичность и государственность. В прошлом веке Кыргызстан находился в составе Российской империи, а после октябрьской революции 1917 года в составе Советского Союза.

Распад СССР и принятие Верховным Советом Кыргызстана Декларации о государственной независимости 31 августа 1991 года стали знаменательными событиями в истории развития Кыргызской Республики. Согласно этому историческому акту, Кыргызстан стал независимым, суверенным и демократическим государством. Дополнительно, Конституция Кыргызской Республики, принятая 5 мая 1993 года, провозгласила нашу страну правовым и светским государством, основанным на принципах свободы, независимости и единства.

Кыргызстан многонациональная страна, где проживает более 100 национальностей. На сегодня насчитывается более 17 тысяч этнических корейцев – граждан Кыргызстана, среди которых очень много успешных предпринимателей, спортсменов и общественных деятелей, которыми гордится наша страна. В свою очередь, в Республике Корея находится более 6 тысяч граждан Кыргызстана, из которых около 440 студентов обучаются в различных вузах Кореи.

После обретения независимости в Кыргызстане построены демократические институты правления, правовые механизмы, внедрена рыночная экономика, действует стабильная национальная валюта - сом, а также построено сильное гражданское общество и внедрены правовые институты защиты прав и свобод человека.

За годы независимости Кыргызская Республика достигла значительного прогресса, особенно в укреплении суверенитета страны. За этот период народ Кыргызстана, переживший множество испытаний, доказал, что является единственным источником власти.

В этом проявляется схожесть с корейским народом. В нас живет дух свободы и демократии.

В январе 2021 года в стране прошли досрочные президентские выборы, на которых победил нынешний президент страны Садыр Жапаров. Кроме этого, в Кыргызстане в 2021 году были проведены два референдума по определению формы правления Кыргызской Республики и по проекту новой Конституции, которую приняли 5 мая прошлого года. Согласно новой Конституции, в настоящее время наша страна является президентской республикой, как и Республика Корея. Осенью 2021 года прошли парламентские выборы по смешанной системе.

Сегодня Кыргызстан - одна из динамично развивающихся демократических стран в регионе Центральной Азии. В стране создан благоприятный инвестиционный климат, с низкими налогами, квалифицированными трудовыми ресурсами, и в этом плане Кыргызстан продолжает привлекать южнокорейских инвесторов. В настоящее время есть серьезный интерес корейских компаний в продвижении совместных экономических проектов. В Кыргызстане зарегистрировано 1057 корейских компаний.

Кыргызстан считается очень привлекательной страной и для корейских туристов. Кыргызская Республика, которую мы называем страной небесных гор, с красивой природой, многочисленными озерами и реками, является оазисом в Центральной Азии. Но о нашей древней истории, туристической привлекательности и богатой культуре знают не так много граждан Республики Корея. Тем не менее из года в год количество корейских туристов в Кыргызскую Республику растет.

К сожалению, пандемия коронавируса негативно повлияла на этот сектор, но мы надеемся, что в посткоронавирусный период восстановятся взаимные поездки граждан, тем более что для граждан вашей страны в Кыргызстане действует безвизовый режим. Помимо красивой природы, иностранные туристы могут насладиться приключенческим туризмом, кочевой культурой древнего кыргызского народа, а также древнейшими памятниками культуры и Великим Шелковым путем, который проходил через территорию современного Кыргызстана.

Также ведется активная работа по налаживанию связей с регионами и городами Республики Корея. В настоящее время Бишкек установил побратимские связи с городами Куми, Ёсу, г.Поханг, Янгсан. Чуйская же область с провинцией Чолла-намдо.

С 2007 года Кыргызстан участвует в Корейской программе EPS, в рамках которой трудовые мигранты из Кыргызстана въезжают в вашу страну по трудовым контрактам. Уже для трудоустройства в Республику Корея выехало более 5 тысяч наших граждан.

При этом на сегодня можно констатировать еще пока большой нереализованный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере. В свою очередь посольство Кыргызской Республики в городе Сеуле продолжает прилагать активные усилия для дальнейшего расширения дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея.

Хотела бы подчеркнуть, что в Кыргызской Республике создана относительно либеральная законодательная база в отношении защиты прав иностранных инвесторов. Основные принципы государственной инвестиционной политики направлены на улучшение инвестиционного климата и стимулирование привлечения иностранных капиталовложений. Инвесторам, осуществляющим вложение капитала в приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, ведущих работы на определенных территориях республики, могут быть предоставлены льготы в соответствии с государственными программами (проектами) развития.

Наряду с вышеуказанными предоставляемыми льготами инвесторы, осуществляющие соответствующую деятельность в Кыргызстане, имеют право на получение инвестиционной визы сроком до 3 лет.

В целом, за последние 30 лет между Кореей и Кыргызстаном происходил значительный обмен и сотрудничество. Корея выбрала Кыргызстан в качестве ключевой страны поддержки официального сотрудничества в целях развития (ОПР). Ваша страна осуществляет проекты, которые очень помогли нашим гражданам, и правительство Кыргызстана также высоко ценит это.

- Не могли бы вы рассказать о некоторых крупных проектах, реализованных корейской стороной, включая Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA)?

Кыргызстан, как островок демократии, интересен многим странам, в том числе и Республике Корея. В частности, правительство Кореи намерено оказать консультационную и грантовую помощь по линии официальной помощи развития как государственным органам Кыргызской Республики, так и частному сектору. При реализации таких проектов имеется возможность наращивания потенциала и перенятия опыта в значимых для Кыргызстана секторах. Конечно, для получения такой помощи необходимо написание хороших и качественных проектов, которые будут соответствовать интересам обеих стран.

Могу отметить, что любой зарубежный проект, как правило, занимает определенное время и имеет свои процедуры, например в Корее занимает 2 года.

Для примера, хотела бы привести несколько важных проектов в разных сферах, в частности, хотелось бы отметить Центр Корейской программы по развитию сельского хозяйства (Центр KOPIA), который начал свою работу в сентябре 2020 года. Данная программа поможет нашим фермерам и отечественным предприятиям нарастить свой потенциал.

Также можно добавить, что в настоящее время на стадии реализации находится проект по корейско-кыргызским технологическим консультациям и по обучению отечественных компаний в текстильной отрасли.

- На каких наших совместных проектах вы хотели бы сосредоточиться в ближайшем будущем?

- Хотела бы добавить, что в настоящее время порядка 10 проектов по линии ОПР находятся на стадии рассмотрения. Особое внимание мы уделяем приоритетным секторам, заложенным в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года.

Мы заинтересованы в присутствии корейского бизнеса в Кыргызской Республике в целях наращивания сотрудничества по ключевым направлениям, таким как развитие городов и регионов, гидроэнергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, туризм и строительство туристических объектов, аэропортов и в других направлениях.

Одним из важных преимуществ Кыргызстана является беспошлинный доступ к евразийскому рынку, поскольку Кыргызстан является членом ЕАЭС, куда входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь. И мы предлагаем создавать производство на территории Кыргызской Республики, чтобы поставлять продукцию на евразийский рынок.

Кыргызстан также имеет статус "ВСП+", который предоставлен Европейским союзом. В рамках данного статуса имеется возможность беспошлинно экспортировать на европейский рынок более 6200 наименований продукции, произведенной в Кыргызстане. Для использования этой возможности мы заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере пищевой переработки, легкой промышленности и оснащении лабораторий для сертификации и стандартизации продукций.

Я считаю, что одним из важных двигателей нашего сотрудничества является прямое авиасообщение. В этом контексте я бы хотела сообщить, что в 2020 году Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея дало право на осуществление прямых авиарейсов авиакомпании T"Way. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, с 2020 года при содействии посольства было организовано более 10 чартерных рейсов. Недавно я встретилась с руководством авиакомпании, которое сообщило, что намерены осуществлять полеты в начале 2023 года.