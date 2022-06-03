Погода
$ 81.74 - 82.74
€ 89.00 - 90.00

Аида Исмаилова: Кыргызов и корейцев объединяет дух свободы и демократии

521  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чрезвычайный и полномочный посол Кыргызской Республики в Южной Корее Аида Исмаилова дала интервью корейскому изданию "Евразийский обзор".

- В этом году исполняется 30 лет со дня установления официальных дипломатических отношений между Республикой Корея и Кыргызстаном. Я хотел бы поздравить вас с назначением на должность посла Кыргызской Республики в Республике Корея в этот знаменательный год. Прошло около трех месяцев с тех пор, как вы приехали в Корею. Можете рассказать о своих впечатлениях?

- Благодарю вас за ваши поздравления и теплые пожелания. Да, действительно текущий год является знаменательным для нас всех, поскольку мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами.

Хотела бы особо подчеркнуть, что кыргызов и корейцев объединяет сходство в культуре, традициях и демократических принципах, а также исторические корни.

Республика Корея одной из первых признала нашу независимость. 31 января 1992 года были установлены дипломатические отношения между Кыргызской Республикой и Республикой Корея. В 2006 году в Сеуле было открыто консульство КР, которое в 2008 году было преобразовано в посольство. А в сентябре 2007 года в Бишкеке начало функционировать посольство Республики Корея.

С момента установления дипломатических отношений наши страны выстроили дружественные, доверительные отношения, и мы наладили тесное сотрудничество в различных сферах. Между нашими странами подписано более 50 двусторонних документов, что также подтверждается состоявшимися многочисленными мероприятиями и визитами на высшем и высоком уровнях.

В политической сфере одними из наиболее значимых событий были визиты делегаций Кыргызской Республики в Республику Корея на уровне главы государства в 1997-м и 2013 годах на уровне премьер-министра КР в 1993-м, 1994-м, 2007-м и 2012 годах и на уровне спикера парламента в 2014 году.

Знаковыми событиями в истории двусторонних отношений стал первый официальный визит премьер-министра Республики Корея Ли Нак Ёна в Кыргызстан в 2019 году, визит спикера Национальной ассамблеи Республики Корея Пак Бён Сок и визит председателя Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея Пак Чон Су в 2021 году.

Республика Корея является одним из ключевых партнеров Кыргызстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наша страна рассматривает Республику Корея как пример для подражания и модель достижения успеха, который сейчас известен под названием "Чудо на реке Ханган".

Республика Корея, как и Кыргызстан сейчас, прошла извилистый путь экономического становления. Благодаря трудолюбию своего народа и правильно сформированной политике сейчас о вашей стране знают в каждом уголке мира.

Меня впечатляют масштабы страны, трудолюбие и чувство ответственности граждан Республики Корея в вопросе развития страны.

Корея - это страна, где все условия созданы на благо и комфорт каждого жителя. Особой отличительной чертой является гостеприимная атмосфера, теплое отношение местных жителей и официальных лиц.

- У вас очень плотный график работы в Корее? Какие города и регионы вы посетили за пределами Сеула?

- После вступления в должность посла действительно у меня очень насыщенный рабочий график, также как в период моей работы депутатом и вице-премьер-министром КР, но, когда все заранее запланировано и расписано, легче все успеть и уложиться в сроки.

В связи с тем, что многие встречи проводились в Сеуле и посольстве, за короткий срок со дня моего назначения я успела посетить несколько городов Кореи. В апреле посетила потрясающий город Соннам, где приняла участие в Церемонии The 12th Saemaul Day Ceremony. В данном мероприятии приняли участие премьер-министр Республики Корея Ким Бу Гём, послы иностранных государств и представители движения "Сэмаыль Ундон".

Также посетила крупнейший город Сувон, где встретилась с председателем Ассамблеи провинции Кёнгидо г-м Ким Пан Су. Встреча с президентом Корейского пожарного института г-м Ким Ильсо прошла в туристическом городе Йонъин. В ближайшее время планирую посетить и другие города, провинции и регионы Кореи.

- Вы даете интервью на корейском языке. Я знаю, что вы изучали корейскую экономику в университете. Когда и как вы заинтересовались Кореей?

- Да, вы правы, я окончила Бишкекский государственный университет им.К. Карасаева, факультет "Востоковедения и международных отношений" по специализации: "экономика Кореи". Заинтересовалась корейском языком и культурой еще в далекой юности, до поступления в университет. Тогда интерес к восточным странам только набирал обороты.

Будучи студенткой первого курса, одновременно я преподавала школьником корейский язык. После работала в корейских компаниях с целью усовершенствования своего корейского языка. С супругом, кстати, мы и познакомились благодаря курсам корейского языка и тхэквондо.

- Меня, как исследователя Евразийского региона, давно интересует Кыргызстан, но возможность впервые посетить вашу страну у меня появилась только прошлой осенью. Во время моего десятидневного пребывания в Бишкеке и на Иссык-Куле меня встретили с большим гостеприимством. Также меня очаровала фантастическая красивая природа КР. Я почувствовал, что это страна с большим потенциалом экономического развития. Однако Кыргызстан до сих пор малоизвестен в Корее. Не могли бы вы кратко представить свою страну корейцам.

- Начну с того, что в 2021 году Кыргызская Республика отметила 30-ю годовщину своей независимости. Кыргызская нация с многовековой историей, богатой культурной самобытностью, прошла множество испытаний в борьбе за свою национальную идентичность и государственность. В прошлом веке Кыргызстан находился в составе Российской империи, а после октябрьской революции 1917 года в составе Советского Союза.

Распад СССР и принятие Верховным Советом Кыргызстана Декларации о государственной независимости 31 августа 1991 года стали знаменательными событиями в истории развития Кыргызской Республики. Согласно этому историческому акту, Кыргызстан стал независимым, суверенным и демократическим государством. Дополнительно, Конституция Кыргызской Республики, принятая 5 мая 1993 года, провозгласила нашу страну правовым и светским государством, основанным на принципах свободы, независимости и единства.

Кыргызстан многонациональная страна, где проживает более 100 национальностей. На сегодня насчитывается более 17 тысяч этнических корейцев – граждан Кыргызстана, среди которых очень много успешных предпринимателей, спортсменов и общественных деятелей, которыми гордится наша страна. В свою очередь, в Республике Корея находится более 6 тысяч граждан Кыргызстана, из которых около 440 студентов обучаются в различных вузах Кореи.

После обретения независимости в Кыргызстане построены демократические институты правления, правовые механизмы, внедрена рыночная экономика, действует стабильная национальная валюта - сом, а также построено сильное гражданское общество и внедрены правовые институты защиты прав и свобод человека.

За годы независимости Кыргызская Республика достигла значительного прогресса, особенно в укреплении суверенитета страны. За этот период народ Кыргызстана, переживший множество испытаний, доказал, что является единственным источником власти.

В этом проявляется схожесть с корейским народом. В нас живет дух свободы и демократии.

В январе 2021 года в стране прошли досрочные президентские выборы, на которых победил нынешний президент страны Садыр Жапаров. Кроме этого, в Кыргызстане в 2021 году были проведены два референдума по определению формы правления Кыргызской Республики и по проекту новой Конституции, которую приняли 5 мая прошлого года. Согласно новой Конституции, в настоящее время наша страна является президентской республикой, как и Республика Корея. Осенью 2021 года прошли парламентские выборы по смешанной системе.

Сегодня Кыргызстан - одна из динамично развивающихся демократических стран в регионе Центральной Азии. В стране создан благоприятный инвестиционный климат, с низкими налогами, квалифицированными трудовыми ресурсами, и в этом плане Кыргызстан продолжает привлекать южнокорейских инвесторов. В настоящее время есть серьезный интерес корейских компаний в продвижении совместных экономических проектов. В Кыргызстане зарегистрировано 1057 корейских компаний.

Кыргызстан считается очень привлекательной страной и для корейских туристов. Кыргызская Республика, которую мы называем страной небесных гор, с красивой природой, многочисленными озерами и реками, является оазисом в Центральной Азии. Но о нашей древней истории, туристической привлекательности и богатой культуре знают не так много граждан Республики Корея. Тем не менее из года в год количество корейских туристов в Кыргызскую Республику растет.

К сожалению, пандемия коронавируса негативно повлияла на этот сектор, но мы надеемся, что в посткоронавирусный период восстановятся взаимные поездки граждан, тем более что для граждан вашей страны в Кыргызстане действует безвизовый режим. Помимо красивой природы, иностранные туристы могут насладиться приключенческим туризмом, кочевой культурой древнего кыргызского народа, а также древнейшими памятниками культуры и Великим Шелковым путем, который проходил через территорию современного Кыргызстана.

Также ведется активная работа по налаживанию связей с регионами и городами Республики Корея. В настоящее время Бишкек установил побратимские связи с городами Куми, Ёсу, г.Поханг, Янгсан. Чуйская же область с провинцией Чолла-намдо.

С 2007 года Кыргызстан участвует в Корейской программе EPS, в рамках которой трудовые мигранты из Кыргызстана въезжают в вашу страну по трудовым контрактам. Уже для трудоустройства в Республику Корея выехало более 5 тысяч наших граждан.

При этом на сегодня можно констатировать еще пока большой нереализованный потенциал двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере. В свою очередь посольство Кыргызской Республики в городе Сеуле продолжает прилагать активные усилия для дальнейшего расширения дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея.

Хотела бы подчеркнуть, что в Кыргызской Республике создана относительно либеральная законодательная база в отношении защиты прав иностранных инвесторов. Основные принципы государственной инвестиционной политики направлены на улучшение инвестиционного климата и стимулирование привлечения иностранных капиталовложений. Инвесторам, осуществляющим вложение капитала в приоритетные отрасли экономики и социальной сферы, ведущих работы на определенных территориях республики, могут быть предоставлены льготы в соответствии с государственными программами (проектами) развития.

Наряду с вышеуказанными предоставляемыми льготами инвесторы, осуществляющие соответствующую деятельность в Кыргызстане, имеют право на получение инвестиционной визы сроком до 3 лет.

В целом, за последние 30 лет между Кореей и Кыргызстаном происходил значительный обмен и сотрудничество. Корея выбрала Кыргызстан в качестве ключевой страны поддержки официального сотрудничества в целях развития (ОПР). Ваша страна осуществляет проекты, которые очень помогли нашим гражданам, и правительство Кыргызстана также высоко ценит это.

- Не могли бы вы рассказать о некоторых крупных проектах, реализованных корейской стороной, включая Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA)?

Кыргызстан, как островок демократии, интересен многим странам, в том числе и Республике Корея. В частности, правительство Кореи намерено оказать консультационную и грантовую помощь по линии официальной помощи развития как государственным органам Кыргызской Республики, так и частному сектору. При реализации таких проектов имеется возможность наращивания потенциала и перенятия опыта в значимых для Кыргызстана секторах. Конечно, для получения такой помощи необходимо написание хороших и качественных проектов, которые будут соответствовать интересам обеих стран.

Могу отметить, что любой зарубежный проект, как правило, занимает определенное время и имеет свои процедуры, например в Корее занимает 2 года.

Для примера, хотела бы привести несколько важных проектов в разных сферах, в частности, хотелось бы отметить Центр Корейской программы по развитию сельского хозяйства (Центр KOPIA), который начал свою работу в сентябре 2020 года. Данная программа поможет нашим фермерам и отечественным предприятиям нарастить свой потенциал.

Также можно добавить, что в настоящее время на стадии реализации находится проект по корейско-кыргызским технологическим консультациям и по обучению отечественных компаний в текстильной отрасли.

- На каких наших совместных проектах вы хотели бы сосредоточиться в ближайшем будущем?

- Хотела бы добавить, что в настоящее время порядка 10 проектов по линии ОПР находятся на стадии рассмотрения. Особое внимание мы уделяем приоритетным секторам, заложенным в Национальной программе развития Кыргызской Республики до 2026 года.

Мы заинтересованы в присутствии корейского бизнеса в Кыргызской Республике в целях наращивания сотрудничества по ключевым направлениям, таким как развитие городов и регионов, гидроэнергетика, сельское хозяйство, горнодобывающая и текстильная промышленность, транспорт, туризм и строительство туристических объектов, аэропортов и в других направлениях.

Одним из важных преимуществ Кыргызстана является беспошлинный доступ к евразийскому рынку, поскольку Кыргызстан является членом ЕАЭС, куда входят Россия, Казахстан, Армения и Беларусь. И мы предлагаем создавать производство на территории Кыргызской Республики, чтобы поставлять продукцию на евразийский рынок.

Кыргызстан также имеет статус "ВСП+", который предоставлен Европейским союзом. В рамках данного статуса имеется возможность беспошлинно экспортировать на европейский рынок более 6200 наименований продукции, произведенной в Кыргызстане. Для использования этой возможности мы заинтересованы в налаживании сотрудничества в сфере пищевой переработки, легкой промышленности и оснащении лабораторий для сертификации и стандартизации продукций.

Я считаю, что одним из важных двигателей нашего сотрудничества является прямое авиасообщение. В этом контексте я бы хотела сообщить, что в 2020 году Министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея дало право на осуществление прямых авиарейсов авиакомпании T"Way. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, с 2020 года при содействии посольства было организовано более 10 чартерных рейсов. Недавно я встретилась с руководством авиакомпании, которое сообщило, что намерены осуществлять полеты в начале 2023 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/418867
Теги:
Южная Корея, Аида Исмаилова, Кыргызстан, посол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  