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В РФ прошла конференция по взаимодействию славянских и тюркских народов

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- Назгуль Абдыразакова
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В Алтайском крае прошла международная конференция "Социально-экономические и культурные аспекты взаимодействия славянских и тюркских народов СССР: итоги и перспективы", приуроченная к 100-летию Советского Союза. Об этом сообщают организаторы мероприятия. По их данным, в течение двух дней выступили с докладами 40 российских ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Горно-Алтайска, Новосибирска, Казани, Уфы и Симферополя и почти 50 ученых из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Беларуси. Конференция в АлтГУ стала первой научной конференцией по теме 100-летия СССР из планируемых вузами и научными институтами в России в этом юбилейном году.

Целью конференции, по словам руководителя НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" президента АлтГУ, профессора Сергея Землюкова, является осмыслить результаты национальной политики СССР, оценить уникальный исторический опыт взаимодействия славянских и тюркских народов советского государства в экономической, социальной, культурной сферах, а главное – применить этот опыт к современным международным процессам, происходящим в приграничных районах стран Большого Алтая и Центральной Азии.

"Проживая в азиатской части России и имея в соседях Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, мы хотели бы на основе веками складывающихся ценностей, опыта совместного проживания и развития устранить какие-то противоречия, чтобы еще долго жить вместе в интересах друг друга, дополняя друг друга, чтобы та общность славянских и тюркских народов, которая была в Советском Союзе, сохранилась и сегодня, и не только в рамках России, но и в рамках бывших республик Центральной Азии, а ныне самостоятельных государств", – заявил на открытии конференции профессор Сергей Землюков.

В приветственном слове к участникам конференции председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин отметил, что главным направлением славяно-тюркского взаимодействия всегда являлось взаимообогащение традициями друг друга, умение жить вместе понимать друг друга, плодотворно сотрудничать, вместе противостоять общей беде. "Сегодня в условиях новых вызовов единству России славянские и тюркские народы по-прежнему демонстрируют стремление к миру и согласию", – подчеркнул Геннадий Семигин.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев в приветственном слове отметил актуальность выработки экспертных решений по определению приоритетных траекторий развития и эффективных механизмов создания оптимальных условий для расширения международного сотрудничества в научно-образовательной сфере. "Пандемия и беспрецедентное санкционное давление послужили импульсом значимых изменений, коснувшихся практически всех сфер жизнедеятельности. Однако исторические сюжеты, связанные с общей историей пространства СНГ, выступают импульсом для дальнейшего углубления научного взаимодействия, совместной подготовки квалифицированных кадров для наших стран", – говорится в приветствии.

Президент Ассоциации азиатских университетов, ректор Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына Канат Садыков в приветственном слове заявил, что образование СССР в 1922 году оказало колоссальное влияние на ход мировой истории, всколыхнуло созидательную инициативу многих народов, прежде всего в вопросах национально-государственного строительства. "История Советского союза действительно на протяжении еще многих десятков лет будет объединять народы наших стран. Поэтому крайне важно научное осмысление этой истории!", – отметил ректор ведущего вуза Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/418872
Теги:
Казахстан, Россия, Узбекистан, Кыргызстан
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